理光（香港）「MITS」資訊科技託管服務中心隆重開幕

理光(香港)有限公司常務董事莊禮基表示：「人工智能 (AI) 已經是主流發展方向，我們近年致力發展AI 技術，希望可以幫助同事提升工作效率，我們的『MITS』資訊科技託管服務中心配備AI分析及監察功能，提升中小企業在網絡安全以及整體科技效率等範疇的水平。藉著今次升級『MITS＋』服務，我們希望為本港中小企在資源及IT人手不足的情況下，安心專注業務拓展。」

Ricoh 全面升級 MITS 提供全方位專業 IT 技術及設備支援

在現今數碼時代，與時並進的電腦設備和各類資訊科技的應用已成為業務日常營運不可或缺的一部分。然而，Ricoh「MITS+」配合人工智能的發展，自家研發「大型語言模型」(Large Language Model)和「檢索增強生成」(Retrieval-Augmented Generation) 的智能工作助手，將各企業顧客資訊加入人工智能系統，為「MITS+」的工程師及時使用自家研發的智能工作助手取得企業顧客設備咨詢，快速地為企業客戶提供具效率的專業IT技術支援。顧客只需要透過整合於電腦設備中的MITS應用程式、顧客服務熱線或Whatsapp顧客服務專線通知Ricoh MITS團隊，即可獲派專業的MITS團隊提供技術支援。在過去的服務表現數據，達 90% 以上的客戶於 30 分鐘內獲專業技術人員提供援助。

此外，「MITS+」亦為企業客戶提供無上限遙距服務和全面監控，無論企業客戶身在何處，當系統發現潛在問題後將會自動創建服務請求，技術人員收到有關請求將直接聯絡客戶，待客戶確認後請求後提供遙距服務，及時為企業客戶協助解決有關IT技術問題。客戶亦可以預約MITS團隊提供現場服務，親身為企業客戶快速處理IT相關疑難。此外，「MITS+」服務亦為客戶每月提供報告追蹤企業客戶的重要指標，如磁盤使用率、電腦硬件規格和電腦系統等，幫助客戶優化流程和展示價值，為客戶提供 IT 決策。

與各行頂尖公司㩦手合作 推出一站式專業「 DaaS計劃」設備供應模式 打造 智能工作間

除了提供「MITS+」全方位專業IT技術支援外，為更進一步提供靈活、智能及優質電腦設備的需求予企業客戶，Ricoh與各行頂尖公司㩦手合作，包括亞洲頂尖的網絡安全公司Blackpanda和全球頂級的通訊科技企業Cisco ，為企業客戶提供高度安全網絡管理。

此外，Ricoh亦與各頂尖公司推出一站式專業「 DaaS計劃」設備供應模式，包括全港首創的「MacTM + MITS DaaS計劃」及廣受好評的「WindowsTM + MITS DaaS計劃」，其中更包括「Samsung + MITS DaaS Program」，為企業客戶提供最適合的設備月租服務，同時提供「MITS」全方位專業技術及設備支援試用服務，打造企業客戶的智能工作間。企業客戶只需以月費訂閱方式，即可靈活地租用最新型號的設備，無需一次性花費大筆開支，便可以獲得與時並進的設備並使用最新的技術。企業客戶在使用試用服務後，更可全面升級至「MITS+」全方位專業IT技術及設備支援，毋須擔心設備軟件升級及維護等問題，專業的MITS團隊將作出定期維護及更換設備，以確保員工始終享有高性能的電腦支援工作所需。

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理光（香港）有限公司成立於1963年，專注於數碼化服務及辦公解決方案。踏進數碼轉型時代，理光香港的四大專業範疇涵蓋混合式工作間、工作流程自動化、雲端及資訊科技基建，以及網絡安全。理光香港近年積極推動企業進化，再配合數碼化服務及四大服務效益：化繁為簡、發掘隱藏商機、克服障礙及接納多元，將人員、流程和技術聯繫一起，讓企業潛力得以發揮，助企業前瞻未來。

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