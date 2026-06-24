MoEngage 收購 Aampe，為 B2C 營銷團隊帶來 1：1 代理式決策能力

此收購實現 MoEngage 對代理式客戶數據及互動平台的願景

新加坡2026年6月24日 /美通社/ -- 深受全球逾 1,350 個消費品牌信賴的代理式客戶數據與互動平台 MoEngage，今日宣佈收購總部位於三藩市的 Aampe，它是間人工智能 (AI) 基礎設施公司，專為品牌的每位客戶提供專屬且能自主運作的人工智能代理。

是次收購標誌着 MoEngage 作為環球軟件即服務 (SaaS) 領導企業的一個重要里程碑。 是次收購將 Aampe 的強化學習引擎以原生方式融入 MoEngage，締造業界首個互動平台，讓市場推廣人員專用的工作流程代理，以及為每位用戶獨立運作的決策代理，能夠在單一統一系統內協作，達致真正大規模的 1：1 個人專屬體驗。

大部分個人專屬措施最終都會遇上瓶頸。 需求日增，客戶分群、旅程、實驗及管理所需資源亦隨之增加。 多數決策工具，每遇新項目即須由零起步，迫使團隊屢屢重構情境，難以承襲先前所學。

東南亞數碼經濟蓬勃發展之際，品牌承受越來越大壓力，須於橫跨商務、出行、金融服務及數碼內容等日趨複雜的客戶旅程中，呈獻高度個人專屬的體驗。 隨着在區內的業務不斷擴展，MoEngage 已成為消費品牌信賴的客戶互動平台，協助品牌駕馭全球部分最蓬勃數碼市場的龐大規模及複雜挑戰。 收購 Aampe 進一步鞏固其能力，讓品牌能實時為數以百萬計用戶提供個人化的貼心體驗。

MoEngage 聯合創辦人兼行政總裁 Raviteja Dodda 表示：「每位市場推廣人員都希望在適當時機，向每位用戶傳遞適當訊息。 挑戰從不在於抱負，而在於基礎設施。 Aampe 所建立的，是市場上其他公司尚未能掌握的技術，那是能在個人層面持續同步完善內容、時機、渠道及頻率的系統。 同樣令我欣賞的，是這項技術背後的團隊。 Paul、Schaun、Sami 及全體 Aampe 團隊，為市場推廣領域中最艱難的課題，帶來研究深度與執行嚴謹的罕有結合。 我們正共同構建代理式市場推廣的未來，也很高興能與之並肩同行。」

儘管 MoEngage 一直透過 Merlin 人工智能平台大力投資於人工智能驅動的市場推廣流程，但 Aampe 所帶來的高度專業化代理式決策功能，已在全球部分頂尖的一流消費品牌中獲得實證。 每個代理自行決策內容、時機、頻率及渠道，為該特定用戶編撰適切訊息，並從每次成果中汲取經驗。 市場推廣人員定義內容、目標及規範；代理處理其餘事項，並對每項決策保持全面透明度。

Aampe 聯合創辦人兼行政總裁 Paul Meinshausen 說道：「我們創立 Aampe 是基於一個信念：每個用戶配備一個代理，而非每個客戶群配備一個模型。 以用戶為單位的代理會持續累積對每位客戶的深入理解，包括其節奏、內容偏好，以及真正促使行動的因素，並且不斷演進。 因其學習乃基於意義而非特定訊息內容，所累積的知識將得以延續至下次互動；一切絕非由零開始。 MoEngage 為我們提供基礎建設、深入渠道及客戶關係，使此能力得以成為每個品牌的常規，而非例外。」

作為是次收購的一部分，Aampe 的創辦團隊 Paul Meinshausen、Schaun Wheeler 及 Sami Abboud 將加入 MoEngage，領導其代理式決策相關項目。 Aampe 的現有客戶將繼續獲得毫不間斷的服務，並可享用到 MoEngage 提供的額外工程、數據科學及客戶支援資源。

Aampe 的代理已正式投入運作，應用於 Grab、Swiggy、ZenBusiness 及 Taxfix 等領先消費品牌。 於大規模運作下，該平台運行數以億計的專屬人工智能代理，每週處理決策逾 2,000 億次。

Grab 作為東南亞領先的超級應用程式，為八個市場逾 5,200 萬名每月交易用戶提供服務，並於單一應用程式內統籌出行、餐飲外賣及數碼銀行等通訊。

Grab 產品通訊主管 Matias Singers 表示：「Aampe 真正的突破不只是個人專屬，而是累積複合效應。 當我們發現用戶對便利體驗作為價值主張有正面反應時，這項學習會延續至日後的每次產品推出、每個新功能及每項活動。 我們每次皆無需由零開始。 此舉徹底改變像我們這類大規模團隊運作的整體成本效益。」

是次收購實現 MoEngage 所說的「隨處起步」('Start Anywhere') 策略。 B2C 品牌可將 Aampe 的每用戶代理無縫整合至其現有的客戶互動或市場推廣自動化平台，過程不會造成任何干擾；MoEngage 客戶則可以原生方式享用 Aampe，毋須作任何轉換。 不論何種方式，個人層面的代理式決策皆能為每個品牌所用。

是次收購亦將兩間公司的人工智能實驗室統合於同一目標：建造下一代的代理式市場推廣，讓 Aampe 的研究團隊能借助 MoEngage 全球客戶群的生產規模情境，加速推進已見成效的方案。

關於 Aampe

Aampe 於 2020 年成立，總部設於三藩市，其團隊全面分佈於 14 個國家或地區。 公司由三位科學家 Paul Meinshausen（行政總裁）、Schaun Wheeler（首席科學家）及 Sami Abboud（技術總監）聯合創辦。 Aampe 的強化學習基礎建設，結合了 Thompson 抽樣及多臂賭博機算法，並於個別用戶層面進行因果推斷，已在全球金融科技、餐飲外賣、旅遊、媒體及電子商務領域的領先消費品牌中投入運作，助其強化個人專屬能力。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 aampe.com

關於 MoEngage

MoEngage 是代理式客戶數據與互動平台，獲全球逾 1,350 個消費品牌信賴，包括 Coca-Cola、Domino's、Kredivo、Kayak、Soundcloud、7-Eleven、Zalora、Air Asia Move 及 Robinsons Retail。 平台結合深度客戶分析、透過 Merlin 人工智能代理實現的代理式市場推廣流程，以及跨訊息渠道及觸點的全通路編排，協助市場推廣及產品團隊在任何規模下都能提供貼心不已的個人專屬體驗。 MoEngage 業務遍及全球，於北美、歐洲、中東及非洲地區 (EMEA) 和亞洲設有 15 個辦事處。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 moengage.com。

SOURCE MoEngage