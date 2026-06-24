MoEngage Mua Lại Aampe, Mang Giải Pháp Ra Quyết Định Dựa Trên Tác Nhân Tỷ Lệ 1:1 đến các Đội Ngũ Tiếp Thị B2C

Thương vụ hoàn thiện tầm nhìn của MoEngage về một Nền Tảng Tương Tác và Dữ Liệu Khách Hàng Dựa Trên Tác Nhân

SINGAPORE, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- MoEngage, nền tảng dữ liệu và tương tác khách hàng dựa trên tác nhân được hơn 1.350 thương hiệu tiêu dùng toàn cầu tin tưởng, hôm nay công bố việc mua lại Aampe — công ty cơ sở hạ tầng AI có trụ sở tại San Francisco, chuyên cung cấp tác nhân AI tự chủ, chuyên dụng cho từng khách hàng cá nhân của thương hiệu.

Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu của MoEngage trong lĩnh vực SaaS. Sự kết hợp này tích hợp trực tiếp công cụ học tăng cường của Aampe vào MoEngage, tạo ra nền tảng tương tác đầu tiên nơi các tác nhân quy trình (cho nhà tiếp thị) và tác nhân ra quyết định (thay mặt từng người dùng) cùng vận hành trên một hệ thống thống nhất duy nhất, mang lại khả năng cá nhân hóa 1:1 thực chất ở mọi quy mô.

Hầu hết các nỗ lực cá nhân hóa suy cho cùng đều sẽ chạm trần giới hạn. Khi nhu cầu tăng lên, số lượng phân khúc, hành trình, thử nghiệm và nguồn lực cần thiết để quản lý chúng cũng phình to theo. Phần lớn các công cụ ra quyết định hiện nay thường phải bắt đầu lại từ đầu với mỗi sáng kiến mới, buộc các đội ngũ phải liên tục tái thiết lập bối cảnh thay vì kế thừa những bài học trước đó.

Khi nền kinh tế số Đông Nam Á liên tục mở rộng, các thương hiệu ngày càng chịu áp lực lớn trong việc mang đến trải nghiệm cá nhân hóa chuyên sâu trên những hành trình khách hàng phức tạp — từ thương mại, dịch vụ di chuyển, tài chính cho đến nội dung số. Với sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ trong khu vực, MoEngage đã trở thành nền tảng tương tác khách hàng đáng tin cậy giúp các thương hiệu tiêu dùng làm chủ quy mô và độ phức tạp tại những thị trường số năng động nhất thế giới. Việc mua lại Aampe càng củng cố thêm năng lực của MoEngage trong việc đồng hành cùng các thương hiệu mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp cho hàng triệu người dùng theo thời gian thực.

"Bất kỳ nhà tiếp thị nào cũng muốn xuất hiện đúng lúc, với thông điệp chuẩn xác dành cho từng người dùng cá nhân. Rào cản chưa bao giờ nằm ở tham vọng, mà luôn ở cơ sở hạ tầng," Raviteja Dodda, Đồng Sáng Lập kiêm CEO của MoEngage, chia sẻ. "Aampe đã xây dựng được một giải pháp mà phần còn lại của thị trường vẫn chưa thể giải mã: một hệ thống liên tục tối ưu hóa đồng thời cả nội dung, thời điểm, kênh và tần suất ở cấp độ từng cá nhân. Điều khiến tôi ấn tượng không kém chính là đội ngũ đứng sau công nghệ này. Paul, Schaun, Sami và toàn bộ đội ngũ Aampe mang đến một sự kết hợp hiếm có giữa chiều sâu nghiên cứu và tính kỷ luật nghiêm ngặt khi triển khai thực tế nhằm giải quyết một trong những bài toán hóc búa nhất của ngành tiếp thị. Sát cánh cùng nhau, chúng tôi đang kiến tạo tương lai của tiếp thị dựa trên tác nhân, và chúng tôi rất hào hứng khi họ đồng hành xây dựng tương lai đó."

Trong khi MoEngage đang đầu tư mạnh mẽ vào các quy trình tiếp thị dựa trên AI thông qua nền tảng Merlin AI, Aampe lại mang đến năng lực ra quyết định dựa trên tác nhân chuyên biệt cao — vốn đã được chứng minh hiệu quả tại một số thương hiệu tiêu dùng lớn và khắt khe nhất thế giới. Mỗi tác nhân tự quyết định sẽ nói gì, khi nào, tần suất ra sao và trên kênh nào, từ đó tự động biên soạn thông điệp chuẩn xác cho từng cá nhân cụ thể và liên tục học hỏi từ mọi kết quả thu được. Các nhà tiếp thị chỉ cần thiết lập nội dung, mục tiêu và các giới hạn kiểm soát; các tác nhân sẽ xử lý toàn bộ phần còn lại với sự minh bạch tuyệt đối trong mọi quyết định được đưa ra.

"Chúng tôi xây dựng Aampe dựa trên một niềm tin vững chắc: một tác nhân cho mỗi người dùng, chứ không phải một mô hình cho mỗi phân khúc," Paul Meinshausen, Đồng Sáng Lập kiêm CEO của Aampe, cho biết. "Một tác nhân riêng cho mỗi người dùng sẽ xây dựng sự thấu hiểu nhất quán và không ngừng phát triển về từng khách hàng cá nhân — từ nhịp sinh hoạt, sở thích nội dung cho đến những gì thực sự thúc đẩy họ hành động. Và bởi vì hệ thống học hỏi dựa trên ngữ nghĩa thay vì các thông điệp cụ thể, mọi hiểu biết thu được đều sẽ kế thừa sang lần tương tác tiếp theo; không có gì bắt đầu từ con số không. MoEngage cung cấp cho chúng tôi cơ sở hạ tầng, chiều sâu kênh và mối quan hệ khách hàng sâu rộng để biến điều đó thành tiêu chuẩn mặc định cho mọi thương hiệu, chứ không còn là ngoại lệ."

Trong khuôn khổ của thương vụ mua lại, đội ngũ sáng lập của Aampe gồm Paul Meinshausen, Schaun Wheeler và Sami Abboud sẽ gia nhập MoEngage để dẫn dắt các sáng kiến Ra Quyết Định Dựa Trên Tác Nhân. Khách hàng hiện tại của Aampe vẫn sẽ tiếp tục được phục vụ mà không gặp bất kỳ gián đoạn nào, đồng thời được hưởng lợi từ các nguồn lực bổ sung về kỹ thuật, khoa học dữ liệu và hỗ trợ khách hàng từ MoEngage.

Các tác nhân của Aampe hiện đang được vận hành thực tế tại nhiều thương hiệu tiêu dùng hàng hàng đầu, bao gồm Grab, Swiggy, ZenBusiness và Taxfix. Khi vận hành ở quy mô lớn, nền tảng chạy hàng trăm triệu tác nhân AI chuyên dụng và xử lý hơn 200 tỷ quyết định mỗi tuần.

Grab — một siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á — đang phục vụ hơn 52 triệu người dùng có giao dịch hàng tháng trên 8 thị trường, điều phối các luồng tương tác thông điệp trên các mảng di chuyển, giao đồ ăn và ngân hàng số — tất cả chỉ trong một ứng dụng duy nhất.

"Điểm mấu chốt thực sự mà Aampe khai phóng được không chỉ nằm ở khả năng cá nhân hóa, mà là ở hiệu ứng cộng dồn mang tính tích lũy. Khi chúng tôi nhận thấy một người dùng bị thu hút bởi giá trị của sự tiện lợi, bài học đó sẽ được tiếp tục áp dụng cho mọi lần ra mắt sản phẩm, mọi tính năng mới và mọi chiến dịch trong tương lai. Chúng tôi không phải lúc nào cũng bắt đầu từ con số không. Điều đó thay đổi hoàn toàn bài toán kinh tế trong cách thức vận hành của một đội ngũ như chúng tôi ở quy mô này," Matias Singers, Trưởng Bộ Phận Truyền Thông Sản Phẩm tại Grab, cho biết.

Thương vụ này mở ra phương pháp tiếp cận mà MoEngage gọi là "Bắt Đầu Từ Bất Cứ Đâu". Các thương hiệu B2C có thể tích hợp trực tiếp tác nhân theo từng người dùng của Aampe vào nền tảng tương tác khách hàng hoặc tự động hóa tiếp thị hiện có mà không gây gián đoạn; trong khi đó, khách hàng của MoEngage sẽ được trải nghiệm Aampe một cách nguyên bản mà không cần thay đổi bất cứ điều gì. Dù bằng cách nào, giải pháp ra quyết định dựa trên tác nhân ở cấp độ từng cá nhân cũng trở nên dễ dàng tiếp cận đối với mọi thương hiệu.

Sự kiện này cũng hợp nhất các Phòng Thí Nghiệm AI của cả hai công ty dưới một mục tiêu duy nhất: xây dựng thế hệ tiếp theo của tiếp thị dựa trên tác nhân, mang lại cho đội ngũ nghiên cứu của Aampe bối cảnh ở quy mô triển khai thực tế trên toàn bộ cơ sở khách hàng toàn cầu của MoEngage nhằm đẩy nhanh tốc độ của những giải pháp vốn đã hiệu quả.

Giới Thiệu về Aampe

Aampe được thành lập vào năm 2020, có trụ sở chính tại San Francisco và sở hữu đội ngũ nhân sự làm việc từ xa hoàn toàn trên khắp 14 quốc gia. Công ty được sáng lập bởi bộ ba nhà khoa học, gồm Paul Meinshausen (CEO), Schaun Wheeler (Nhà Khoa Học Trưởng) và Sami Abboud (CTO). Cơ sở hạ tầng học tăng cường của Aampe — tích hợp thuật toán Lấy Mẫu Thompson và thuật toán đa tay, cùng với suy luận nhân quả ở cấp độ người dùng cá nhân — hiện đang được triển khai thực tế tại các thương hiệu tiêu dùng hàng đầu thế giới thuộc các lĩnh vực fintech, giao đồ ăn, du lịch, truyền thông và thương mại điện tử, giúp họ nâng tầm chiến lược cá nhân hóa. Tìm hiểu thêm tại aampe.com

Giới Thiệu về MoEngage

MoEngage là Nền Tảng Tương Tác và Dữ Liệu Khách Hàng Dựa Trên Tác Nhân được hơn 1.350 thương hiệu tiêu dùng toàn cầu tin dùng, bao gồm Coca-Cola, Domino's, Kredivo, Kayak, Soundcloud, 7-Eleven, Zalora, Air Asia Move và Robinsons Retail. Nền tảng này kết hợp khả năng phân tích khách hàng chuyên sâu, quy trình tiếp thị dựa trên tác nhân thông qua các Tác Nhân Merlin AI, và khả năng điều phối đa kênh trên các kênh tin nhắn và giao diện hiển thị, giúp các đội ngũ tiếp thị và phát triển sản phẩm mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa ở mọi quy mô. MoEngage hoạt động trên phạm vi toàn cầu với 15 văn phòng tại Bắc Mỹ, khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) và Châu Á. Tìm hiểu thêm tại moengage.com.

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