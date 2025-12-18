Monad (MON)質押功能現已在Bybit鏈上賺幣平台上線

阿聯酋迪拜2025年12月18日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈，自2025年12月11日起，Bybit On-Chain Earn（Bybit鏈上賺幣）平台已經支持Monad (MON)質押。此次整合使得用戶能夠以頗具競爭力的年利率(APR)參與鏈上MON質押，而所有操作都在Bybit應用內進行。

Monad是高性能的Layer 1區塊鏈，它在不犧牲安全性或去中心化程度的前提下，專為提升速度而設計，同時與現有的以太坊生態系統完全兼容。MON是Monad網絡的原生代幣，被用於支付「燃料費」，通過質押機制保障Monad鏈的安全，並促使驗證者、開發者與用戶圍繞協議發展達成共識、協同共進。