Monad (MON)質押功能現已在Bybit鏈上賺幣平台上線

19 12月, 2025, 00:00 CST
阿聯酋迪拜2025年12月18日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，自2025年12月11日起，Bybit On-Chain Earn（Bybit鏈上賺幣）平台已經支持Monad (MON)質押。此次整合使得用戶能夠以頗具競爭力的年利率(APR)參與鏈上MON質押，而所有操作都在Bybit應用內進行。
Monad是高性能的Layer 1區塊鏈，它在不犧牲安全性或去中心化程度的前提下，專為提升速度而設計，同時與現有的以太坊生態系統完全兼容。MON是Monad網絡的原生代幣，被用於支付「燃料費」，通過質押機制保障Monad鏈的安全，並促使驗證者、開發者與用戶圍繞協議發展達成共識、協同共進。
想要獲取潛在的年利率機會，符合條件的Bybit用戶只需登錄其Bybit 賬戶，並在Bybit鏈上賺幣平台質押MON代幣即可，目前該產品提供的動態年利率在同類中位居前列。
在Bybit上進行MON質押，可以帶來：
- 具有競爭力的收益：參與者可以通過鏈上質押基礎設施，獲取更高的年利率。
- 簡化後的鏈上質押：Bybit負責處理鏈上質押的技術複雜環節，為用戶提供簡化的操作體驗。
- 對網絡的支持：質押參與者在賺取獎勵的同時，為區塊鏈安全貢獻力量。
- 靈活性：Bybit賺幣(Bybit Earn)提供靈活的質押與贖回選項，助力區塊鏈去中心化發展。
成功參與質押後，質押獎勵將在鏈上交易確認後約5.5小時開始累積。MON收益將自動進行復利計算，並在贖回時發放。提交贖回申請後，利息將停止累積。
近幾周來，Monad展現出強勁的發展勢頭，該區塊鏈整合多家主要基礎設施提供商，使其生態系統得以強化。隨著MON價格趨於穩定，Monad已實施多項技術升級，著重提升安全性與性能，包括採用加密協議，以及優化遠程過程調用(RPC)方法，以實現即時交易確認。
相關條款和條件適用。有關資格規則及參與條件的詳細信息，用戶可以訪問：Bybit鏈上賺幣：現已支持Monad (MON)質押！
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
