億緯鋰能「Mr Big」大型電池繫統爲吉隆坡國際機場提供可靠儲能支持

億緯鋰能國際儲能銷售總經理Oscar Chan表示「我們非常榮幸能夠爲像吉隆坡國際機場這樣的世界級交通樞紐提供能源支持。我們將充分髮揮自身技術實力和項目經驗，確保項目高質量交付。」

作爲東南亞第二繁忙的機場，吉隆坡國際機場每年服務旅客約600萬人次。該項目與馬來西亞《國家能源轉型路線圖》(NETR)及減碳目標高度契合。預計該安全、高效的儲能解決方案每年可減少約42006噸二氧化碳排放，有力支持KLIA實現 2030年可再生能源目標及長期淨零排放願景。

展望未來，億緯鋰能將持續深化在東南亞地區的戰略佈局，與全球合作夥伴攜手，加速清潔能源轉型進程，共建可持續能源生態體繫。

SOURCE EVE Energy