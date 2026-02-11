全球首個628Ah超大型電池儲能電站並網 億緯鋰能再獲10GWh大額訂單

睿特新能源靈壽縣200MW/400MWh項目的成功投運，證明了628Ah大電池技術能夠可靠支撐電網級應用。依托億緯鋰能在業內率先實現從發布、量產到交付的全流程產業化，其累計產量已突破100萬只，驗證了其制造規模能力與產品成熟度。

該系統集成了億緯鋰能的本征安全電芯技術與極簡設計，采用疊片工藝、高韌性隔膜等創新技術，在優化儲能平准化成本的同時增強了安全性，滿足了高安全、高效率、長壽命的核心需求。

從合作到共生：10GWh戰略合作鎖定未來增長

10GWh戰略協議的簽署，將億緯鋰能與國網科技的合作伙伴關系從單一項目提升至長期共生共贏的新階段，強調規模化部署與生態協同。

引領行業進步：賦能能源轉型

隨著競爭焦點從規模轉向技術與系統價值，億緯鋰能以創新者與生態構建者雙重角色領跑行業。未來，億緯鋰能將深化大電池技術迭代，並強化全球制造、合作與服務能力。通過開放協作，億緯鋰能旨在拓展可靠的儲能應用，從而支持全球向清潔低碳能源體系轉型。

