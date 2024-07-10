樂天租賃榮獲MSCI ESG最高AAA評級，躋身全球ESG領導企業行列

樂天租賃首獲全球最高 AAA評級，領跑歐亞美同行

環境、社會、治理全面發力， ESG得分均有所提升

僅SK公司、KB金融集團、友利金融集團等6家韓國國內上市公司獲得AAA評級

韓國首爾2024年7月10日 /美通社/ -- 樂天租賃（LOTTE rental）（https://www.lotterental.com/）在全球投資信息提供商摩根士丹利資本國際公司（MSCI）公佈的2024年ESG評估報告中榮獲最高級別的AAA評級，成為全球陸運行業首家也是唯一一家獲此殊榮的企業。

MSCI ESG評級作為評估企業可持續性的全球標桿，旨在為投資者提供關鍵信息。該評級體系每年覆蓋全世界約8500家上市公司，並將其ESG管理水平劃分為七個級別（AAA-AA-A-BBB-BB-B-CCC）。MSCI ESG評級是全球投資者公認的最權威的評級機構之一。

樂天租賃於2021年8月上市，次年便納入MSCI ESG評級體系，且2022年和2023年連續兩年榮膺行業最高AA評級。今年，其表現更是躍升至最高等級AAA，彰顯了公司在環境、社會和公司治理各領域的均衡進步。這一成就是對樂天租賃在內外部經營環境不確定的情況下，堅持推行可持續管理活動的認可。

在2024年MSCI ESG評估中，全球僅有15%的公司獲得AAA評級。除樂天租賃外，獲得AAA評級的韓國國內上市公司僅有6家，包括SK公司、KB金融集團和友利金融集團（Woori Financial Group）。

MSCI在一份報告中指出：「樂天租賃旨在實現碳中和（淨零）目標，承諾到2040年將溫室氣體淨排放全面清零。該公司高度重視環境領域，稱其擁有的電動車和混合動力車等環保車輛的溫室氣體排放量低於同行業水平。」

在社會維度，樂天租賃提分最多，這得益於其開展各項活動，以營造卓越工作環境和踐行社會責任的企業文化。公司推行包括居家辦公和育兒假在內的靈活工作制度，以及自願著裝與彈性上下班等政策。同時，樂天租賃構建了開放包容的企業文化，通過匿名/實名在線聊天室促進管理層與員工的交流，集思廣益解決管理難題，並設立CEO直通車，確保溝通無阻。在人權保護方面，樂天租賃實施了人權影響評估，旨在識別企業活動中可能的人權風險，實現了96.7%的優秀綜合達標率。此外，公司還努力保護客戶信息，獲得了信息安全管理系統（ISMS）認證。

在評估權重最高的「治理」方面，樂天租賃的所有項目得分均有所上升。該公司引入了電子投票系統，鼓勵股東投票，同時實施外部董事委任制度，以加強董事會的獨立性。此外，公司還獲得了反腐敗管理系統國際標準ISO37001認證。

此次MSCI ESG評級的提升預計將對信用評級評估產生積極影響。不僅是國內機構投資者，就是國內外信用評級機構在信用評級方法中也會深度融入ESG評級，尤其是治理因素，並將其視為投資債券和股票的重要衡量因素。

樂天租賃首席執行官崔晉煥（Choi Jin-hwan）表示：「我們將繼續在環境、社會、治理等維度引領行業ESG管理，特別是在透明、健全的治理結構下，不斷努力提升股東價值。」

自2021年7月宣佈實施ESG管理戰略以來，樂天集團一直致力於在全球範圍內營造ESG管理環境。受此影響，除樂天租賃外，樂天化學（LOTTE CHEMICAL）的評級也由BBB上升一級至A，樂天精密化學（LOTTE Fine Chemical）的評級由BB上升一級至BBB。

關於樂天租賃

樂天租賃是韓國唯一的綜合性租賃公司，提供各種業務組合，包括涵蓋汽車生活的汽車移動服務、支持更高效業務的商業解決方案服務等，旨在為客戶提供更高的價值。

樂天租車作為第一汽車租賃品牌，正在打造創新的汽車生活。韓國第一汽車共享品牌Greencar正在提供更好的移動出行服務。

樂天租賃作為連接客戶品質生活的移動出行先鋒，將持續奮進，不斷前行。

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SOURCE LOTTE rent-a-car