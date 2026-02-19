MSIG Asia Mempercepat Strategi Digital dengan Menunjuk Peak3 sebagai Mitra Platform Strategis

Sebagai salah satu perusahaan asuransi umum regional terbesar di Asia Tenggara berdasarkan premi bruto, MSIG saat ini telah menyediakan solusi embedded insurance bagi berbagai platform dan ekosistem terbesar di tingkat regional. Inisiatif ini juga berperan penting memperkecil kesenjangan perlindungan asuransi bagi jutaan pengguna. Melalui kemitraan ini, MSIG memperluas jangkauannya di berbagai ekonomi digital Asia yang saling terhubung, memperdalam konektivitas ekosistem, serta memperkuat kemampuan dalam menghadirkan solusi asuransi yang fleksibel dan sesuai kebutuhan, baik melalui jaringan direct-to-consumer maupun kemitraan strategis.

Graphene, intelligent core system milik Peak3, telah terbukti mendukung aktivitas operasional berskala besar dengan berbagai model distribusi. Sistem ini memfasilitasi konfigurasi produk secara cepat, implementasi lintas negara yang konsisten, serta mendorong efisiensi operasional dalam skala besar. Teknologi ini membuka peluang baru bagi MSIG untuk melayani mitra di berbagai platform digital, mempercepat waktu peluncuran produk melalui distribusi yang terintegrasi, serta menciptakan valuasi bisnis bersama secara berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan teknologi asuransi digital dan berbasis AI dari Peak3, MSIG menghadirkan solusi yang dirancang khusus sesuai kebutuhan pelanggan dan bersifat kontekstual. Pendekatan ini menggeser model asuransi yang seragam (one-size-fits-all) menjadi layanan proteksi yang relevan dengan momen dan kebutuhan nyata pelanggan. Melalui perlindungan yang modular dan distribusi yang lancar, MSIG terus berevolusi dari penyedia produk konvensional menjadi mitra pengelolaan risiko berbasis platform. MSIG juga menghadirkan model bisnis profitabel, mudah ditingkatkan skalanya (scalable), dan mendukung layanan asuransi inklusif di ekonomi digital yang berkembang.

Bagi pelanggan, sinergi ini menghadirkan perlindungan asuransi yang terintegrasi secara alami dalam kehidupan sehari-hari—dengan cakupan yang relevan dan tepat waktu di titik transaksi yang mereka gunakan, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih terpercaya, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Clemens Philippi, Chief Executive Officer, MSIG Asia, mengatakan:

"Investasi ini secara langsung mendukung MSIG Asia 2029 Growth Ambition kami. Kami memperkuat kapabilitas digital dengan talenta dan kemitraan yang tepat agar dapat bersaing dan unggul. Didukung oleh jejak operasional kami yang tak tertandingi di Asia Tenggara serta komitmen kami untuk memperkecil kesenjangan perlindungan asuransi. Kemitraan ini memperkuat fondasi dan memperluas jangkauan kami di berbagai ekosistem bisnis utama di kawasan ini."

Adrian Hill, Chief Digital & Consumer Officer, MSIG Asia, menambahkan:

"Kami telah membangun MSIG sebagai pemimpin asuransi digital di Asia melalui kemitraan yang saling menguntungkan, di mana platform, konsumen, dan perusahaan asuransi dapat tumbuh bersama. Bersama Peak3, kami membuka peluang untuk mencapai skala dan kecepatan bisnis yang lebih besar—memberdayakan kami untuk melayani lebih banyak mitra serta menghadirkan produk asuransi cerdas dan perlindungan sesuai permintaan (on-demand) di ekosistem digital terbesar di Asia."

Bill Song, Group CEO, Peak3, mengatakan:

"Kami bangga dapat bermitra dengan MSIG dalam ekspansinya di Asia, dengan menggabungkan Graphene, intelligent core system kami yang cerdas dan terhubung. Kehadiran regional MSIG yang kuat dikombinasikan dengan kolaborasi ini akan mendukung tujuan bersama kami untuk mempercepat pertumbuhan bisnis lintas negara, memungkinkan model kemitraan baru, serta menghadirkan pengalaman asuransi yang konsisten dan berkualitas tinggi dalam skala besar."

Dengan memperluas konektivitas ekosistem dan mengintegrasikan kecerdasan ke dalam fondasi sistem melalui kolaborasi dengan Peak3, MSIG terus menetapkan standar baru bagi infrastruktur asuransi generasi berikutnya. Hal ini mendukung mitra untuk bertumbuh lebih cepat dan menghadirkan perlindungan yang lebih bermakna bagi pelanggan di seluruh ekosistem digital Asia.

Tentang MSIG Asia

MSIG, salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat sebesar A+ Stable. Didukung lebih dari 40.000 karyawan, serta jangkauan di 48 negara dan wilayah di seluruh dunia, MSIG termasuk dalam jajaran kelompok asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Kawasan Asia Pasifik, MSIG memiliki jaringan luas di Asia Tenggara serta pasar utama seperti Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Tiongkok, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terbesar di Asia Tenggara berdasarkan premi bruto tertulis. Jaringan MSIG juga mencakup MS First Capital yang berkantor pusat di Singapura, serta operasional MS Amlin di Asia Pasifik. MS First Capital berfokus pada asuransi korporasi, Marine Hull, dan risiko non-konvensional, sementara MS Amlin menyediakan solusi asuransi spesialis di sektor Properti & Kecelakaan, Perkapalan & Penerbangan, serta Reasuransi.

www.msig-asia.com

Tentang Peak3

Peak3 adalah pnyedia global solusi perangkat lunak digital dan berbasiskan kecerdasan buatan (AI) untuk industri asuransi. Dengan spesialisasi pada platform inti berbasis cloud-native dan orkestrasi, serta aplikasi data dan AI yang inovatif, Peak3 mendukung perusahaan asuransi, MGA, dan perantara di lini asuransi jiwa, kesehatan, dan P&C untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Berkantor pusat di Singapura, Peak3 melayani lebih dari 50 klien di lebih dari 20 negara di kawasan EMEA dan APAC.

www.peak3.com

