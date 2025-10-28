MUWA NISEKO二度蟬聯「米其林一星鑰」殊榮

MUWA NISEKO於2024與2025年連續兩年獲頒「米其林一星鑰」殊榮，對其作為「非凡住宿體驗」所彰顯的獨具個性及超凡服務水準予以至高肯定。MUWA NISEKO是二世古乃至日本國內罕有蟬聯兩年米其林星鑰的度假村，為頂級奢華度假村體驗奠定新標準。MUWA NISEKO亦榮登《Robb Report Hong Kong》「2026年度最佳旅行、體驗與酒店」榜單，國際地位可見一斑。

冬季住宿優惠

2025/26 Winter Advance Delight

預訂期間： 即日起至2025年11月8日

入住期間： 2025年12月1日至2026年3月31日

優惠內容： 提前至少30天預訂3晚或以上，可享最高房價85折優惠連早餐

適用房型： 所有房型（Penthouse除外）

Flexible Winter Guarantee

預訂期間： 即日起至2026年4月23日

入住期間： 2025年11月29日至12月14日／2026年3月15日至4月30日

優惠內容： 抵達前7天可免費取消預訂；包早餐

適用房型： 所有房型（Penthouse除外）

節慶餐飲

HITO by TACUBO 聖誕晚 市套餐

日期： 2025年12月23日至25日

菜單： 限時聖誕晚市套餐，主菜為木炭火烤十勝香草飼牛柳，並附送迎賓飲品一杯

價格： 每位38,000日元

關於 MUWA NISEKO

MUWA NISEKO是一家奢華養生度假村，讓賓客於大自然的無限和諧之中，以五感細意體驗寧靜與豐饒。度假村坐落於二世古核心地帶「比羅夫滑雪場」山麓，擁有極致便利的滑雪進出通道，讓賓客盡享世界聞名的細膩粉雪。賓客全年皆可在此體驗多樣活動與設施，包括可眺望羊蹄山壯麗景色的無邊際溫泉，屢獲殊榮的餐飲饗宴、舒緩身心的水療、以及設有露天風呂的客房，為賓客締造非凡而極致的養生住宿體驗。MUWA NISEKO為二世古度假體驗奠定全新標準，成就難忘旅程。

關於 MUWA 品牌

MUWA是一個致力於融合生活各方面的高端生活品牌，涵蓋奢華住宅以至一生難忘的旅遊體驗。旗下擁有PRIMARY HOME、SECOND HOME與VACATION HOME等系列品牌，於世界各地精選地段，融合極致奢華與卓越價值，配以令人賞心悅目的建築與設計，帶來全感官的美學盛宴。這種空間與內容的無縫銜接，亦延伸至MUWA的健康養生業務，例如2023年12月開業的奢華養生度假村MUWA NISEKO，以及在韓國首爾、美國納帕谷等全球多地的其他項目。

