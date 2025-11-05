MUWA NISEKO推出「Luxury All-in-One」套餐 呈獻極致奢華粉雪假期

「Luxury All-in-One」套餐是追求超凡度假體驗賓客的不二之選。專屬機場接送和私人禮賓服務，為賓客締造愜意無憂的旅程。除每天滑雪體驗外，賓客更可尊享獨一無二的Asyatt私人雪桌用餐體驗——在皚皚雪原間、以羊蹄山壯麗景緻為幕，細味四道精緻與料理與暖身熱飲。雪桌體驗更搭配適合全家同樂的雪地摩托活動，讓雪地體驗昇華至全新層次。

自2023年12月開業以來，MUWA NISEKO憑藉坐落滑雪場山麓的極致滑雪進出地理優勢，以及113間融合傳統日式美學與時尚現代設計的豪華客房，深受來自世界各地賓客的青睞。部分客房可直接通往滑雪場，亦有客房配備專屬露天風呂，讓賓客在雪景環抱中悠然放鬆。度假村內更設匯聚兩家高級餐廳——HITO by TACUBO與Sukiyaki HIYAMA，並設有可眺望羊蹄山絕景的無邊際溫泉，締造極致冬日度假體驗。

MUWA NISEKO於2024及2025年連續兩年獲頒「米其林一星鑰」殊榮，對其作為「非凡住宿體驗」所彰顯的獨具個性及超凡服務水準予以至高肯定。MUWA NISEKO是二世古乃至日本國內罕有蟬聯兩年米其林星鑰的度假村，為頂級奢華度假村體驗奠定新標準。同時，MUWA NISEKO亦登上《Robb Report Hong Kong》「2026年度最佳旅行、體驗與酒店」榜單，於「山岳探勝」類別中榮膺「二世谷時尚冬季度假地」稱號，與Aman Rosa Alpina和Six Senses Crans-Montana等國際頂級品牌並列，彰顯其作為世界級奢華度假村的非凡地位。

「Luxury All-in-One」套餐詳情如下：

預訂日期：即日起至2026年3月1日（須以電郵預約）

入住日期：2026年1月5日至3月15日

套餐內容：預訂三晚或以上可享特惠房價，含早餐

新千歲機場往返專車接送服務

私人禮賓服務

兩場精緻晚宴（分別於意式餐廳HITO by TACUBO和日式餐廳Sukiyaki HIYAMA享用）

Asyatt私人雪桌用餐體驗，坐擁壯麗羊蹄山全景，並可享用四道精選菜式、暖身熱飲、娛樂活動及雪地摩托之旅

每日二世谷聯合全山通滑雪票（限成人）

精選迎賓禮遇

專屬滑雪儲物櫃與滑雪管家服務

免費使用度假村大浴場

度假村內滑雪進出便捷通道

適用房型：

三臥室套房（可入住最多6位賓客）

四臥室套房（可入住最多8位賓客）

四臥室及五臥室複式套房（可入住最多8-10位賓客）

官方網站： www.muwaniseko.com

預訂方式： 電郵：[email protected]

電話：+81(136)-23-1010（全年無休，09:00–17:00）

關於 MUWA NISEKO

MUWA NISEKO是一家奢華養生度假村，讓賓客於大自然的無限和諧之中，以五感細意體驗寧靜與豐饒。度假村坐落於二世古核心地帶「比羅夫滑雪場」山麓，擁有極致便利的滑雪進出通道，讓賓客盡享世界聞名的細膩粉雪。賓客全年皆可在此體驗多樣活動與設施，包括可眺望羊蹄山壯麗景色的無邊際溫泉，屢獲殊榮的餐飲饗宴、舒緩身心的水療、以及設有露天風呂的客房，為賓客締造非凡而極致的養生住宿體驗。MUWA NISEKO為二世古度假體驗奠定全新標準，成就難忘旅程。

官方網站：www.muwaniseko.com

關於MUWA 品牌

MUWA是一個致力於融合生活各方面的高端生活品牌，涵蓋奢華住宅以至一生難忘的旅遊體驗。旗下擁有PRIMARY HOME、SECOND HOME與VACATION HOME等系列品牌，於世界各地精選地段，融合極致奢華與卓越價值，配以令人賞心悅目的建築與設計，帶來全感官的美學盛宴。這種空間與內容的無縫銜接，亦延伸至MUWA的健康養生業務，例如2023年12月開業的奢華養生度假村MUWA NISEKO，以及在韓國首爾、美國納帕谷等全球多地的其他項目。

SOURCE GK H-SUMMIT