MVGX出席2025世界航商大會 參與發布船用燃料碳標準 助推航運綠色轉型

新加坡 2025年11月18日 /美通社/ -- 2025年11月17日，新加坡MVGX科技集團受邀出席在香港舉行的2025世界航商大會。本次大會以「破壁迎變•共促可持續發展」為主題，匯聚全球航運精英，共探航運業低碳化與數智化協同發展路徑。

大會期間，由多家行業權威機構聯合主導、MVGX深度參與制定的兩項關鍵團體標準重磅發布——《船用燃料生命週期溫室氣體強度計算方法》（Calculation methods for life cycle GHG intensity of marine fuels）與《船舶年度達到的燃料溫室氣體強度核驗方法》（Verification for attained annual greenhouse gas fuel intensity of ships）。

兩項標準填補了船用燃料低碳核算與核驗的行業空白，系統明確全生命週期排放計算與核驗方法，為航運業綠色轉型提供統一科學的技術依據，同時促進國內標準與國際IMO規則接軌，增強中國在全球綠色航運治理中的技術影響力。其中，核算方法標準為燃料評估與減排策略提供系統化支撐，核驗方法標準構建完整核驗體系，助力企業合規管理。該系列標準的發布不僅為行業奠定統一量化基礎，也為MVGX即將推出的歐盟燃油可持續優化器（OptiFuel EU）產品和AI可持續燃油分析系統（AIPoS Platform) 在全球市場的推廣提供了重要預熱與支撐。

作為精準匹配全球環保法規與行業轉型需求的創新解決方案，OptiFuel EU 全面對接 Fuel EU 海事法規及歐盟碳排放交易體系（EU ETS），透過智能算法優化燃油使用量與組合，精準降低包含燃油成本與合規成本在內的整體燃油使用總成本；AIPoS Platform則藉助燃油可持續性數據自動化追蹤與智能分析，為企業低碳決策奠定數據驅動的堅實基礎。兩款產品與行業標準無縫銜接，為全球航運企業提供「合規+降本+增效」的一體化解決方案，持續推動產業向更高效率、更透明、更具可持續性的方向邁進，敬請期待！

關於MVGX

新加坡MVGX科技集團是全球領先的AI綠色金融科技公司，專注於綠色資產交易和可持續AI技術服務與綠色金融三大核心方向。公司融合了人工智能、可持續發展及綠色RWA合規金融領域的專業能力，提供符合國際標準的端到端綠色解決方案——涵蓋碳排放追蹤、報告與合規管理，以及綠色資產與可持續金融的融合，從而幫助企業更高效地實現其可持續發展目標。

SOURCE MVGX Tech Pte Ltd