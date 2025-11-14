MVGX躋身SFF2025「可持續創新企業」四強，成可持續創新領域領軍者

2025年SFF金融科技節於11月12日至14日在新加坡舉行，作為全球規模最大的金融科技盛會之一，吸引了來自世界各地的創新企業、投資機構及政策制定者共襄盛舉。今年，MVGX科技在全球眾多參選企業中脫穎而出，成為「可持續創新企業」類別的四強之一，展示了其在數字碳資產管理和可持續金融基礎設施建設方面的領先實力。

本次入圍的核心創新是MVGX科技自研的「碳足跡及碳資產數字化及碳資產資產金融化交易框架（Carbon Asset Trading and Footprint Framework）」。該體系通過區塊鏈與AI的結合，將碳排放減量數據、數字碳資產與資本市場無縫鏈接，構建出一套智能化、透明化、可驗證的綠色金融基礎設施。它不僅實現了碳信用的數字化與金融化，更讓碳資產從靜態記錄變為可交易、可融資、可流通的全球性價值體系，開創了「下一代綠色金融」的新標準。

通過這一系統，企業、城市和項目方不僅可以將碳資產「上鏈」，實現實時追蹤和可信驗證，還能將碳信用代幣化、分割化，把原本只有大型機構才能參與的綠色投資，開放給中小企業和個人投資者。綠色項目因此能夠「化整為零」，更容易獲得啟動資金；投資者也能以更低門檻、更高透明度的方式參與綠色經濟，共享可持續發展的回報。這套機制讓投資更便利，項目更易啟動，實現了「綠色價值雙向流動」的良性循環。

更重要的是，MVGX體系還可通過與有信譽機構合作，對優質綠色項目進行預投資與提前融資，讓項目方在建設初期就能獲得所需資金支持。這種「以碳帶資、以信促融」的模式，使綠色資產從潛在價值變為現實資金，真正實現了從「綠色資產」到「綠色資金」的跨越，可撬動更多綠色項目落地，推動綠色經濟形成自我循環的增長動力。

MVGX的創新路徑貫穿了綠色金融的完整鏈路——從碳減排成果的確權與驗證，到綠色資產的數字化與金融化，再到全球範圍的合規流通與價值共享。這不僅打通了綠色項目與資本市場的通道，也為城市、企業和個人提供了一個可信、開放、可參與的綠色金融新生態。

MVGX科技首席執行官Lily Hong女士表示：「我們的目標是讓綠色資產『活起來』——讓它能被追蹤、能被交易、並帶來實際收益。通過技術創新，我們希望讓每一噸碳減排都有價值，讓每一個綠色行動都能獲得回報，讓綠色金融真正成為推動世界可持續發展的核心力量。」

未來，MVGX科技將繼續以創新為驅動，以信任為底座，攜手全球夥伴，共同建設一個更加透明、包容、可持續的綠色金融新世界。

關於MVGX

新加坡MVGX科技集團是全球領先的AI綠色金融科技公司，專注於綠色資產交易和可持續AI技術服務與綠色金融三大核心方向。公司融合了人工智能、可持續發展及綠色RWA合規金融領域的專業能力，提供符合國際標準的端到端綠色解決方案——涵蓋碳排放追蹤、報告與合規管理，以及綠色資產與可持續金融的融合，從而幫助企業更高效地實現其可持續發展目標。

SOURCE MVGX Tech Pte Ltd