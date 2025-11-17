MVGX科技推出綠色供應鏈金融與營運排放管理系統，亮相SFF 2025 Pathfinder AI項目

新加坡 2025年11月17日 /美通社/ -- 新加坡綠色金融科技領軍企業MVGX科技（MVGX Tech）在Pathfinder AI項目框架下，正式推出綠色供應鏈金融與營運排放管理系統（Green Supply Chain Finance & Operational Emission Management System），並於2025年新加坡金融科技節（SFF 2025）上首次亮相。這一創新數位化解決方案將提升供應鏈金融的透明度、可衡量性及可持續性，標誌著MVGX科技在AI驅動綠色金融技術領域的又一重要里程碑。

該系統整合供應鏈金融與企業環境績效數據，實現綠色、透明、可持續的供應鏈融資模式。透過人工智慧、區塊鏈及可持續數據分析技術，平台能夠協助銀行識別高品質綠色供應鏈企業、量化企業環境表現，並在融資決策中納入碳排放與ESG風險指標。

構建數據驅動的綠色供應鏈金融數位基礎

此次系統的推出，體現了MVGX科技推動可追溯、數據驅動的可持續金融策略。憑藉MVGX自主研發的可持續數據分析引擎，平台實現了從環境數據採集、碳績效評估到綠色供應鏈融資智能分配的全流程數位化，並提供供應鏈企業碳強度、能源效率、ESG披露及重大可持續事件的實時可視化。

這些整合式洞察使金融機構與企業能夠提升供應鏈透明度，識別高韌性、高績效的綠色合作夥伴，並將可驗證的可持續因素納入信貸、採購及供應鏈評估框架，在責任管理與長期價值創造之間實現平衡。

以MRV體系為核心，構建可驗證的綠色金融基礎設施

MVGX在可持續金融科技領域持續深耕，先後開發多項自主產品與服務，包括碳排放監測、報告與核證系統（MRV System）、碳足跡核查與評估工具，以及綠色金融數位化與註冊平台等。這些成熟的基礎技術共同構成此次系統開發的底層能力，使銀行能夠在可持續融資中實現數據驅動的決策與監管對接。

透過該系統，銀行客戶可以實時核查供應鏈企業的碳排放與減排數據，自動生成碳績效可視化看板，解決了長期以來範圍三數據收集與計算的痛點，使金融機構能夠清晰、直觀地判斷融資企業的綠色成效與ESG表現，從而提升供應鏈金融評估的透明度與科學性。

推動供應鏈金融進入「綠色智能時代」

綠聯國際銀行首席技術官（CTO）Patrick Sze先生表示：

「在綠聯銀行，我們相信科技不僅是創新的驅動力，更是發展可持續供應鏈金融及風險管理的重要支撐。透過將供應鏈企業的綠色表現評估與碳排放數據分析納入貸款評估流程，銀行能夠在傳統財務指標之外，精準評估企業因營運形成的潛在信貸風險。藉助這些直觀的可持續指標，銀行在綠色融資決策中能夠獲得更合規、科學、可量化的數據支持。」

MVGX首席執行官Lily Hong女士表示：

「綠色供應鏈金融不僅是綠色金融與供應鏈金融的融合，更是由數據智能驅動的金融創新。透過可測量、可追蹤的碳績效體系，我們正在為銀行與企業建立第二份『綠色資產負債表』，讓可持續發展成為金融決策的底層邏輯。」

未來展望

未來，MVGX科技與GLDB將進一步拓展平台功能，包括跨境綠色結算、碳信用抵押融資及基於ESG績效的風險定價機制，共同推動區域供應鏈的低碳化與綠色轉型。

關於MVGX

新加坡MVGX科技集團是全球領先的AI綠色金融科技公司，專注於綠色資產交易、可持續AI技術服務與綠色金融三大核心方向。公司融合人工智慧、可持續發展及綠色RWA合規金融領域的專業能力，提供符合國際標準的端到端綠色解決方案——涵蓋碳排放追蹤、報告與合規管理，以及綠色資產與可持續金融的深度整合，協助企業更高效地達成其可持續發展目標。

SOURCE MVGX Tech Pte Ltd