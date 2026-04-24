Mynt首席執行官：金融科技方案與政府協作共助緩解石油危機對消費者的衝擊

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GCash

25 4月, 2026, 04:59 CST

新加坡2026年4月25日 /美通社/ -- 面對燃油成本上漲、通貨膨脹和經濟動盪的「 三重衝擊」 ，東南亞消費者正承受巨大壓力。當地部分頭部金融與科技企業高管指出，在區域應對全球衝擊的過程中，金融科技與政府的作用，是維繫經濟韌性的關鍵支撐。

菲律賓最大金融應用GCash的母公司Mynt總裁兼首席執行官Martha Sazon，結合菲律賓現狀，介紹了該平台如何強化渠道能力，成為政府救助補貼的核心發放載體。平台借鑒新冠疫情期間的成熟運作經驗，在人員流動受限階段保障本地經濟運轉、暢通救助物資發放。

Martha Sazon, the President and CEO of Mynt, the parent company of GCash, joined the CNBC CONVERGE LIVE in Jewel, Singapore, Wednesday, April 22, for the panel, "The ASEAN Consumer: Spent or Still Standing?" Alongside FWD Group CEO Huynh Thanh Phong and GoTo Group CEO Hans Patuwo, the session explored how consumer spending is evolving across the region.
Martha Sazon, the President and CEO of Mynt, the parent company of GCash, joined the CNBC CONVERGE LIVE in Jewel, Singapore, Wednesday, April 22, for the panel, "The ASEAN Consumer: Spent or Still Standing?" Alongside FWD Group CEO Huynh Thanh Phong and GoTo Group CEO Hans Patuwo, the session explored how consumer spending is evolving across the region.

Sazon表示：「 我們持續協助政府開展救助金發放工作，特別是為公共交通司機提供燃油補貼，以及鼓勵更多人出行。」 

GCash攜手政府交通管理部門，以數字化方式向數千名司機及運營從業者發放燃油補貼。

與此同時，平台同步推出面向普通消費者的惠民舉措，馬尼拉都會區主要軌道交通線路票價享五折優惠，乘客可通過GCash應用完成線上支付。

一系列惠民舉措保障了民眾日常出行，穩定國內消費市場。Sazon還提及GCash在服務菲律賓海外勞工方面發揮的作用。2026年4月30日前，平台為中東地區菲律賓籍民眾免除所有匯入及匯出交易手續費。

除此之外，平台不僅持續提供普惠信貸服務，還通過推廣GCash Pera Outlet等數字微型商業工具以及自由職業與就業平台GJobs，助力本地居民與歸國從業者拓展收入來源，從而借助生計機會構築長期經濟韌性。GCash還加大了金融知識普及力度，幫助用戶掌握實用儲蓄技巧，並推出低門檻、高普惠性的理財與儲蓄產品。

Sazon於近期在新加坡星耀樟宜(Jewel)舉辦的CNBC CONVERGE LIVE 2026上發表上述觀點。同台分享的區域行業領袖還包括：GoTo Group的Hans Patuwo以及FWD Group的Huynh Thanh Phong。Patuwo分析了印尼經濟的抗風險能力，並警示補貼縮減或將加劇通脹壓力、抑制居民消費；Phong則著重強調信任的重要性，指出保險機構需引導消費者理性決策，避免在危機時期因情緒化選擇陷入財務風險。

SOURCE GCash

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