Mynt首席執行官：金融科技方案與政府協作共助緩解石油危機對消費者的衝擊

Sazon表示：「 我們持續協助政府開展救助金發放工作，特別是為公共交通司機提供燃油補貼，以及鼓勵更多人出行。」

GCash攜手政府交通管理部門，以數字化方式向數千名司機及運營從業者發放燃油補貼。

與此同時，平台同步推出面向普通消費者的惠民舉措，馬尼拉都會區主要軌道交通線路票價享五折優惠，乘客可通過GCash應用完成線上支付。

一系列惠民舉措保障了民眾日常出行，穩定國內消費市場。Sazon還提及GCash在服務菲律賓海外勞工方面發揮的作用。2026年4月30日前，平台為中東地區菲律賓籍民眾免除所有匯入及匯出交易手續費。

除此之外，平台不僅持續提供普惠信貸服務，還通過推廣GCash Pera Outlet等數字微型商業工具以及自由職業與就業平台GJobs，助力本地居民與歸國從業者拓展收入來源，從而借助生計機會構築長期經濟韌性。GCash還加大了金融知識普及力度，幫助用戶掌握實用儲蓄技巧，並推出低門檻、高普惠性的理財與儲蓄產品。

Sazon於近期在新加坡星耀樟宜(Jewel)舉辦的CNBC CONVERGE LIVE 2026上發表上述觀點。同台分享的區域行業領袖還包括：GoTo Group的Hans Patuwo以及FWD Group的Huynh Thanh Phong。Patuwo分析了印尼經濟的抗風險能力，並警示補貼縮減或將加劇通脹壓力、抑制居民消費；Phong則著重強調信任的重要性，指出保險機構需引導消費者理性決策，避免在危機時期因情緒化選擇陷入財務風險。

SOURCE GCash