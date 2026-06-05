GCash以無障礙資金賦能菲律賓中小微企業

為中小微企業打通融資渠道

菲律賓大多數微型企業都是非正式經營的。這意味著它們沒有抵押品，沒有信用記錄，也沒有財務報表——而這些恰恰是傳統金融機構的典型要求。

因此，約57%的菲律賓中小微企業仍依賴利率極高的非正規放貸者，無法獲得正規信貸，這使得它們難以補貨、拓展或維持日常經營。

Fuse Financing通過在GCash App內提供更透明的借貸替代方案，來解決這一問題，讓用戶能夠獲得流程簡化、無需抵押的貸款。

Isidro表示：「通過將金融服務直接集成在GCash App內，我們正在拆除傳統借貸的壁壘，比如繁重的文件要求和物理距離的限制。這一演進不僅僅是關於速度，更是事關有意義的金融普惠。」

為草根創業者提供支持

像GLoan Negosyo這樣的產品，讓商戶可以在GCash App內獲得最高350,000菲律賓比索（約合5,700美元）的貸款，而通過GCash for Business門戶的GLoan Negosyo，用戶能夠獲得最高200萬菲律賓比索（約合32,500美元）的營運資金，貸款結構根據商戶實際的銷售周期和庫存需求來設計。放款和還款全部通過GCash App完成，這對身處偏遠地區、難以到達實體網點的借款人來說尤為重要。

為此提供支撐的是亞洲開發銀行(ADB)提供的17.5億菲律賓比索信貸便利，專門面向女性主導的及農村地區的中小微企業。這標誌著機構資本正開始追隨金融科技已經開拓的方向。

垂詢詳情，請訪問www.gcash.com。

SOURCE GCash