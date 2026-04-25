민트 CEO, 핀테크 솔루션과 정부 협력이 소비자들의 석유 위기 충격 완화에 도움된다고 밝혀

싱가포르 2026년 4월 25일 /PRNewswire/ -- 동남아시아 소비자들이 연료비 상승, 인플레이션, 경제 변동성이라는 '삼중고'에 직면한 가운데, 이 지역 주요 금융 및 기술 기업의 리더들이 글로벌 충격을 헤쳐 나가는 지역에서 경제 회복력을 가능하게 하는 핀테크와 정부의 역할을 강조했다.

필리핀 최대 금융 앱 지캐시(GCash)의 모회사인 민트(Mynt)의 마르타 사존(Martha Sazon) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 필리핀 상황에 대해 언급하면서, 이 플랫폼이 정부 구호 자금의 주요 분배 채널로서 어떻게 역할을 강화했는지 공유했다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 중 이동이 제한되었을 때 지역 경제를 원활하게 유지하고 지원금이 흘러가도록 도왔던 경험에 바탕을 뒀다.

Martha Sazon, the President and CEO of Mynt, the parent company of GCash, joined the CNBC CONVERGE LIVE in Jewel, Singapore, Wednesday, April 22, for the panel, "The ASEAN Consumer: Spent or Still Standing?" Alongside FWD Group CEO Huynh Thanh Phong and GoTo Group CEO Hans Patuwo, the session explored how consumer spending is evolving across the region.

사존 CEO는 "우리는 정부 지원금, 특히 대중교통 운전자들에게 연료 보조금을 분배하고 더 많은 이동성을 장려하는 데 도움을 주고 있다"고 말했다.

정부 교통 관계자들과의 파트너십을 통해 지캐시는 수천 명의 운전자와 운영자에 대한 연료 보조금의 디지털 지급을 촉진한다.

이러한 노력은 메트로 마닐라(Metro Manila) 주요 철도 노선 승객들에 대한 50% 요금 할인과 같은 직접적인 소비자 인센티브로 보완되며, 승객들은 지캐시 앱을 통해서도 결제할 수 있다.

이러한 개입은 이동의 접근성을 유지하고 국내 소비를 안정적으로 유지했다. 사존 CEO는 또한 해외 필리핀 근로자(OFW)를 지원하는 지캐시의 역할을 언급했다. 2026년 4월 30일까지 회사는 중동 지역 필리핀인들에 대한 인바운드 및 아웃바운드 송금 수수료를 면제하고 있다.

또한 이 플랫폼은 공정한 대출을 접근 가능하게 유지하는 것 외에도 GCash Pera Outlet과 같은 디지털 마이크로 비즈니스 도구와 현지 주민과 귀국 근로자 모두에게 대체 수입원을 제공하는 긱(gig) 및 고용 플랫폼인 GJobs를 홍보해 생계 기회를 통한 장기적 회복력을 조성하고 있다. 지캐시는 또한 고객에게 더 많이 저축하는 방법에 대한 실용적인 지식을 제공하기 위해 금융 이해력 교육에 대한 노력을 확대하는 동시에 합리적이고 접근 가능한 투자 및 저축 옵션을 제공하고 있다.

사존 CEO는 최근 싱가포르 주얼(Jewel)에서 열린 CNBC CONVERGE LIVE 2026 행사에서 고투 그룹(GoTo Group)의 한스 파투워(Hans Patuwo)와 FWD 그룹(FWD Group)의 후인 탄 퐁(Huynh Thanh Phong) 등 다른 지역 리더들과 함께 이러한 내용을 공유했다. 한스 파투워는 인도네시아의 회복력에 주목했지만 임박한 보조금 삭감이 인플레이션을 촉발하고 가계 소비에 부담을 줄 수 있다고 경고했다. 후인 탄 퐁은 신뢰의 중요성을 강조하며 보험사가 고객이 위기 상황에서 취약해질 수 있는 감정적 결정을 내리지 않도록 도와야 한다고 강조했다.

SOURCE GCash