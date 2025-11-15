Nagarro 公布 2025 年第三季業績：按固定匯率計算收入按年增長 9.4%，經調整 EBITDA 按年增長 27.2%；並宣布股份贖回及回購
新聞提供者Nagarro
15 11月, 2025, 22:09 CST
慕尼黑 2025年11月15日 /美通社/ -- 全球數碼工程領導者 Nagarro 今日呈列其 2025 年第三季未經審核的財務數據，並發布了其九個月財務報表。
2025 年第三季，收入增至 2.546 億歐元，較 2024 年第三季的 2.429 億歐元按年增長 4.8%；按固定匯率計算，按年增長 9.4%。本季度的按年內生收入增長按歐元計算為 3.7%，按固定匯率計算為 8.2%。毛利由 2024 年第三季的 7,650 萬歐元增至 2025 年第三季的 8,420 萬歐元。毛利率由 2024 年第三季的 31.5% 升至 2025 年第三季的 33.1%。
經調整 EBITDA 由 2024 年第三季的 3,460 萬歐元（佔收入的 14.3%）增至 2025 年第三季的 4,400 萬歐元（佔收入的 17.3%）。EBITDA 由 2024 年第三季的 3,190 萬歐元增至 2025 年第三季的 4,350 萬歐元。EBIT（息稅前利潤）由 2024 年第三季的 2,250 萬歐元增至 2025 年第三季的 3,490 萬歐元。純利由 2024 年第三季的 1,270 萬歐元增至 2025 年第三季的 2,140 萬歐元。在過去 12 個月為 Nagarro 帶來超過 100 萬歐元年收入的客戶數量，由 2024 年 9 月 30 日的 186 個，輕微增加到 2025 年 9 月 30 日的 187 個。
公司的僱員人數在 2025 年第三季增加了 233 名專業人員。
維持 2025 年指引
公司維持其先前發佈的 2025 年全年業績指引。
贖回庫存股份及股份回購
公司今日決議贖回 853,688 股庫存股份（佔公司目前持有的 1,138,251 股庫存股份的 75%），並回購最多 450,000 股股份，總購買金額上限為 2,000 萬歐元（不包括附帶購買成本）。
首九個月業績
2025 年首九個月 (9M) 收入增至 7.534 億歐元，較 2024 年首九個月的 7.254 億歐元按年增長 3.9%。按固定匯率計算的收入增長為 6.3%。2025 年首九個月的按年內生收入增長按歐元計算為 3.0%，按固定匯率計算則為 5.4%。毛利由 2024 年首九個月的 2.235 億歐元增至 2025 年首九個月的 2.435 億歐元。毛利率由 2024 年首九個月的 30.8% 升至 2025 年首九個月的 32.3%。
儘管 2025 年首九個月的營運效率出色，但由於美元兌歐元疲弱，導致 Nagarro 集團內部的公司間貸款出現重估虧損，令經調整 EBITDA 受到重大影響。2025 年首九個月，匯率重估加上外匯遠期交易對經調整 EBITDA 的總負面影響為 1,970 萬歐元。
因此，2025 年首九個月的經調整 EBITDA 由 2024 年首九個月的 1.093 億歐元（佔收入的 15.1%）下降至 1.048 億歐元（佔收入的 13.9%）。EBITDA 由 2024 年首九個月的 1.007 億歐元增至 2025 年首九個月的 1.085 億歐元。EBIT 由 2024 年首九個月的 7,220 萬歐元增至 2025 年首九個月的 8,230 萬歐元。2025 年首九個月的純利由 2024 年首九個月的 4,130 萬歐元輕微下降至 4,100 萬歐元，主要原因是受到外匯負面影響，以及因子公司向其直接控股公司匯付集團內股息所產生的預扣稅導致所得稅開支增加。此影響被期內毛利率的增長所抵銷。
2025 年首九個月的經營現金流入由 2024 年首九個月的 6,490 萬歐元增至 7,710 萬歐元，即使無追索權保理計劃下的保理使用率較 2024 年 12 月 31 日減少了 790 萬歐元。應收賬款周轉天數按季度收入計算並包括合約資產和應收貿易賬款，已從 2024 年 12 月 31 日的 88 天改善至 2025 年 9 月 30 日的 85 天。
Nagarro 於 2025 年 9 月 30 日底的現金結餘為 1.294 億歐元，而 2024 年 12 月 31 日底為 1.926 億歐元。Nagarro 於 2025 年 9 月 30 日底的貸款及借款為 3.012 億歐元，而 2024 年 12 月 31 日底為 3.296 億歐元。公司通報截至 2025 年 9 月 30 日的專業僱員人數為 17,680 人。
截至 2025 年 9 月 30 日止三個月期間的簡明表格如下：
|
|
|
Q3 2025
|
|
Q3 2024
|
|
增長
|
|
|
百萬歐元
|
|
百萬歐元
|
|
|
收入
|
|
254.6
|
|
242.9
|
|
按年增長 4.8%
|
毛利
|
|
84.2
|
|
76.5
|
|
按年增長 10.0%
|
毛利率
|
|
33.1％
|
|
31.5％
|
|
|
調整後的 EBITDA
|
|
44.0
|
|
34.6
|
|
按年增長27.2%
|
經調整 EBITDA 利潤率
|
|
17.3 %
|
|
14.3 %
|
|
|
EBITDA
|
|
43.5
|
|
31.9
|
|
按年增長36.4%
|
EBIT
|
|
34.9
|
|
22.5
|
|
按年增長 55.0%
|
淨利潤
|
|
21.4
|
|
12.7
|
|
按年增長 68.0%
|
|
|
|
|
|
|
截至 2025 年 9 月 30日止九個月期間的簡明表格如下：
|
|
|
2025 年首九個月
|
|
2024 年首九個月
|
|
增長
|
|
|
百萬歐元
|
|
百萬歐元
|
|
|
收入
|
|
753.4
|
|
725.4
|
|
按年增長 3.9%
|
毛利
|
|
243.5
|
|
223.5
|
|
按年增長 9.0%
|
毛利率
|
|
32.3％
|
|
30.8 %
|
|
|
調整後的 EBITDA
|
|
104.8
|
|
109.3
|
|
按年負增長 4.1%
|
經調整 EBITDA 利潤率
|
|
13.9 %
|
|
15.1 %
|
|
|
EBITDA
|
|
108.5
|
|
100.7
|
|
按年增長 7.8%
|
EBIT
|
|
82.3
|
|
72.2
|
|
按年增長 14.0%
|
淨利潤
|
|
41.0
|
|
41.3
|
|
按年負增長 0.8%
|
|
|
|
|
|
|
Nagarro SE 將於歐洲中部時間 2025 年 11 月 14 日下午 1:00（太平洋時間上午 4:00 / 中部時間上午 6:00 / 東岸時間上午 7:00 / 格林威治標準時間下午 12:00 / 海灣標準時間下午 4:00 / 印度標準時間下午 5:30 / 新加坡時間晚上 8:00 / 日本標準時間晚上 9:00）舉行其分析師及投資者業績電話會議，討論 2025 年第三季財務報表。
參加者請提前於 https://www.nagarro.com/en/investor-relations/quarterly-statement-call-q3-2025 登記。
關於 Nagarro
Nagarro作為全球數碼工程的龍頭公司，幫助客戶轉型為流動、創新且以數碼為先的企業，從而在市場中獲得成功。該公司以其創業精神、靈活性和全球化特質而著稱，並以「關懷」(CARING) 的心態及其「流動智能」(Fluidic Intelligence) 的願景而著稱。Nagarro 在 39 個國家/地區擁有約 17,700 名員工。
如欲更多資料，請瀏覽 www.nagarro.com。
(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX: DE000A3H2200) (ISIN: DE000A3H2200) (WKN A3H220)
如欲查詢，請聯絡 [email protected]。
SOURCE Nagarro
分享這篇文章