Nagarro publie ses résultats pour le troisième trimestre 2025 avec une croissance de 9,4 % du chiffre d'affaires en glissement annuel à taux de change constant et une augmentation de 27,2 % du BAIIA ajusté en glissement annuel ; annonce l'acquisition et le rachat d'actions

MUNICH, 15 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté aujourd'hui ses données financières non auditées pour le troisième trimestre de 2025 et a publié son rapport financier trimestriel.

Au troisième trimestre de 2025, le chiffre d'affaires a atteint 254,6 millions d'euros, soit une hausse de 4,8 % en glissement annuel par rapport aux 242,9 millions d'euros du troisième trimestre de 2024 et une hausse de 9,4 % en glissement annuel à taux de change constant. La croissance organique du chiffre d'affaires pour le trimestre a été de 3,7 % en euros, et de 8,2 % à taux de change constant. Le profit brut est passé à 84,2 millions d'euros au troisième trimestre 2025, contre 76,5 millions d'euros au troisième trimestre 2024. La marge brute était de 33,1 % au troisième trimestre 2025, contre 31,5 % au troisième trimestre 2024.

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestrede 2025 a atteint 44 millions d'euros (17,3 % du chiffre d'affaires) au troisième trimestre de 2025, contre 34,6 millions d'euros (14,3 % du chiffre d'affaires) au troisième trimestre de 2024. Le BAIIA a augmenté pour atteindre 43,5 millions d'euros au troisième trimestre de 2025, contre 31,9 millions d'euros au troisième trimestre de 2024. L'EBIT a augmenté pour atteindre 34,9 millions d'euros au troisième trimestre de 2025, contre 22,5 millions d'euros au troisième trimestre de 2024. Le bénéfice net a augmenté pour atteindre 21,4 millions d'euros au troisième trimestre de 2025, contre 12,7 millions d'euros au troisième trimestre de 2024. Le nombre de clients ayant généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel au cours des 12 derniers mois avec Nagarro a légèrement augmenté, passant de 186 au 30 septembre 2024 à 187 au 30 septembre 2025.

L'entreprise a recruté 233 collaborateurs supplémentaires au cours du troisième trimestre 2025.

Maintien de l'orientation de 2025

L'entreprise maintient ses prévisions pour l'année 2025.

Rachat d'actions propres et d'actions du trésor

L'entreprise a décidé aujourd'hui de racheter 853 688 actions propres (75 % des 1 138 251 actions propres actuellement détenues par l'entreprise) et de racheter jusqu'à 450 000 actions dans la limite d'un volume d'achat global de 20 millions d'euros (hors frais annexes d'achat).

Résultats sur neuf mois

Le chiffre d'affaires a atteint 753,4 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 3,9 % en glissement annuel, contre 725,4 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2024. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant pour les neuf premiers mois de 2025 a été de 6,3 %. La croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel pour les neuf premiers mois de 2025 a été de 3 % en euros, se traduisant par une croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel de 5,4 % à taux de change constant. Le profit brut est passé à 243,5 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 223,5 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2024. La marge brute était de 32,3 % au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 30,8 % au cours des neuf premiers mois de 2024.

Malgré une excellente efficacité opérationnelle au cours des neuf premiers mois de 2025, le BAIIA ajusté a été fortement impacté par la perte de réévaluation des prêts intragroupes au sein du groupe Nagarro en raison de l'affaiblissement du dollar américain par rapport à l'euro. Au cours des neuf premiers mois 2025, l'impact total sur le BAIIA ajusté de la réévaluation monétaire et des opérations de change à terme a été de -19,7 millions d'euros.

Par conséquent, le BAIIA ajusté des neuf premiers mois de 2025 a diminué à 104,8 millions d'euros (13,9 % du chiffre d'affaires), contre 109,3 millions d'euros (15,1 % du chiffre d'affaires) pour les neuf premiers mois de 2024. Le BAIIA des neuf premiers mois de 2025 a augmenté pour atteindre 108,5 millions d'euros, contre 100,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2024. L'EBIT des neuf premiers mois de 2025 a augmenté pour atteindre 82,3 millions d'euros, contre 72,2 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2024. Le bénéfice net a légèrement diminué pour atteindre 41 millions d'euros au cours de neuf premiers mois de 2025, contre 41,3 millions d'euros au cours de neuf premiers mois de 2024, principalement en raison de l'impact négatif des taux de change et d'une augmentation de la charge d'impôt sur le revenu en raison des retenues à la source sur les dividendes intragroupes versés par les filiales à leurs sociétés de portefeuille immédiates. Ceci a été compensé par une augmentation de la marge brute au cours de la période.

Les entrées de trésorerie d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2025 ont augmenté à 77,1 millions d'euros contre 64,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2024, alors même que l'utilisation de l'affacturage dans le cadre du programme d'affacturage sans recours a été réduite de 7,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025 depuis le 31 décembre 2024.Le délai de recouvrement des créances, calculé sur la base du chiffre d'affaires trimestriel et comprenant à la fois les actifs contractuels et les créances clients est passé de 88 jours au 31 décembre 2024 à 85 jours au 30 septembre 2025.

Le solde de trésorerie de Nagarro au 30 septembre 2025 était de 129,4 millions d'euros contre 192,6 millions d'euros au 31 décembre 2024. Les prêts et emprunts de Nagarro au 30 septembre 2025 étaient de 301,2 millions d'euros contre 329,6 millions d'euros au 31 décembre 2024. L'entreprise comptait 17 680 professionnels au 30 septembre 2025.

Le tableau récapitulatif pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2025 est le suivant :





T3 2025

T3 2024

Croissance



M EUR

M EUR



Chiffre d'affaires

254,6

242,9

4,8 % en glissement annuel

9,4 % en glissement annuel à taux de change constant Profit brut

84,2

76,5

10 % en glissement annuel Marge brute

33,1 %

31,5 %



BAIIA ajusté

44

34,6

27,2 % en glissement annuel Marge du BAIIA ajusté

17,3 %

14,3 %



BAIIA

43,5

31,9

36,4 % en glissement annuel EBIT

34,9

22,5

55 % en glissement annuel Bénéfice net

21,4

12,7

68 % en glissement annuel















Le tableau récapitulatif pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2025 est le suivant :





9 mois 2025

9 mois 2024

Croissance



M EUR

M EUR



Chiffre d'affaires

753,4

725,4

3,9 % en glissement annuel

6,3 % en glissement annuel à taux de change constant Profit brut

243,5

223,5

9 % en glissement annuel Marge brute

32,3 %

30,8 %



BAIIA ajusté

104,8

109,3

-4,1 % en glissement annuel Marge du BAIIA ajusté

13,9 %

15,1 %



BAIIA

108,5

100,7

7,8 % en glissement annuel EBIT

82,3

72,2

14 % en glissement annuel Bénéfice net

41

41,3

-0,8 % en glissement annuel















Nagarro SE tiendra sa conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs afin de discuter des états financiers du troisième trimestre 2025 le 14 novembre 2025 à 13h00 CET (4h00 PT / 6h00 CT / 7h00 ET / 12h00 GMT / 16h00 GST / 17h30 IST / 20h00 SGT / 21h00 JST).

Pour participer, veuillez vous inscrire à l'avance à l'adresse suivante : https://www.nagarro.com/en/investor-relations/quarterly-statement-call-q3-2025.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 17 700 personnes dans 39 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

