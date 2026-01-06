Meraas 公佈杜拜設計區住宅總體規劃，打造世界級海濱社區

新規劃的一大亮點是「Design Line」，這是一條全遮蔭、以行人為優先的中軸線，無縫貫通整個區域。透過公共藝術、創意裝置、社區空間及綠化走廊，這條軸線將注入活力，營造適合步行、以人為本的生活環境，同時強化 d3 作為杜拜最具設計前瞻性城市社區的形象。

新社區將劃分為五個特色區域，各具風貌。首個區域沿運河而建，將引入時尚住宅及精品酒店項目，並設有充滿活力的海濱長廊。城市核心區將結合住宅與精選零售及餐飲設施，並與 d3 現有的全球創意生態圈融為一體。第三個區域將成為社區的文化心臟地帶，設有表演場地及中層住宅，可俯瞰 d3 Bowl。另一區域將提供專注身心健康的居住環境，特色包括公園、體育設施及以紅樹林為靈感的景觀設計。最後一個區域將成為創意中心，匯聚畫廊、工作室及 Loft 風格空間，旨在支持協作、創意及藝術創作。

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「將杜拜設計區的總體規劃擴展為一個全面整合的創意社區，是推進『杜拜經濟議程 D33』願景的重要一步。這項發展鞏固了杜拜設計區作為全球設計型城市生活典範的地位，並再次確立杜拜作為長線投資、人才及創新首選目的地的地位。」

憑藉其宏大願景、全新的住宅項目及獨特的創意形象，升級後的 d3 總體規劃將使該區成為杜拜最具啟發性及全球影響力的社區之一——在這裡，創意塑造日常生活，全球創意社群能真正找到歸屬感。

