Nakheel 批出價值逾 35 億阿聯酋迪拉姆的合約，在傑貝阿里棕櫚島興建 544 棟別墅

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 指出：「這些合約的批出，象徵傑貝阿里棕櫚島的交付工作邁出實質一步，多個島葉上的建設正全面推進。 隨着發展勢頭日益高漲，傑貝阿里棕櫚島將寫下杜拜城市海岸線一代人以來最壯闊的擴展篇章，並在支持該酋長國長遠發展中發揮關鍵作用，加強其作為宜居住、宜投資、宜旅遊地點的全球吸引力。」

傑貝阿里棕櫚島跨越 7 座島嶼，全長 13.4 公里，擁有 16 個島葉及逾 90 公里海濱長廊，現正塑造為世界級海濱旅遊勝地，並將大力推動杜拜未來的城市擴張。

最新批出的合約體現傑貝阿里棕櫚島總體規劃正持續推展，同時有助實現《杜拜 2040 年城市總體規劃》(Dubai 2040 Urban Master Plan) 及《杜拜經濟議程 D33》(Dubai Economic Agenda D33) 所訂立的目標，強化酋長國對建立可持續優質社區的長遠願景。

批出合約前，傑貝阿里棕櫚島的「海灘系列」(Beach Collection) 及「珊瑚系列」(Coral Collection) 別墅系列已經面世，該系列別墅由國際知名建築師攜手設計。 此度假勝地還會設有棕櫚島中央私人住宅 (Palm Central Private Residences)，展現互聯互通的島嶼生活風貌，將建築、社區與度假式舒適感融為一體。

為加強島上的社區配套，傑貝阿里棕櫚島將會興建一間面積 9,000 平方米的零售中心，以及一座由 Skidmore, Owings & Merrill 設計的星期五清真寺。 這座清真寺最多可容納 1,000 名崇拜者，為整個度假勝地內的居民及訪客提供服務。

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SOURCE Dubai Holding Real Estate