Neural Concept 於首爾開設其首個亞太區辦事處，加速南韓以人工智能推動的實體產品開發

Neural Concept 行政總裁兼創辦人 Pierre Baqué 指出：「南韓作為全球最頂尖的製造業國度之一，正崛起成為新一代工程領域中舉足輕重的市場。 當前的變革，早已超越在邊緣地帶試驗人工智能的階段， 而是要將工程智能嵌入核心產品開發工作流程中。 開設首爾辦事處，讓我們能以客戶期望的緊密距離和長遠承諾，直接為其轉型提供支援。」

Neural Concept 亞太區區域銷售總監 Jiwon Jung 說：「首爾是全球一大重要的工程生態系統，我們視之為策略基地。 從汽車及電氣化，到造船、電子產品和半導體，南韓製造商在工業創新方面着着領先。 設立直屬據點，讓我們能支援當地客戶，加快技術應用，並協助團隊將人工智能從一個潛力無限的概念，轉化為實際營運能力。」

Neural Concept 亦已任命 Eunjoo Lee 博士為董事局顧問。 她常駐南韓，具備超過 20 年的企業人工智能及數碼轉型經驗，曾出任 IBM 韓國行政總裁及 Samsung 執行副總裁等重要領導職位，有助加強公司在亞太區的影響力。

對區內製造商而言，此舉正值人工智能應用進入新階段之際。 頂尖的工程機構已不再透過零散實驗，將人工智能勉強加至舊有系統，而是尋求一種基礎架構，以支援大規模生產的工作流程、有效管治及可衡量的商業效益。 Neural Concept 的人工智能原生架構正是為此轉型而設，其智能層能夠無縫融入工程團隊的既有工作模式。

Hanwha Ocean 基礎性能研究中心高級副總裁 Dongkwon Lee 說：「Neural Concept 的平台展現相當可觀的潛力，不僅能加快設計流程，也使人工智能應用遠比以往務實。

首爾辦事處的成立，是 Neural Concept 全球擴展計劃的一部分。計劃亦包括在美國發展業務，並完成由 Goldman Sachs Alternatives 旗下 Growth Equity 部門領投的 1 億美元 C 輪融資。 隨著南韓、日本及其他主要工業市場對人工智能的應用日漸加快，Neural Concept 正積極投資，加強本地影響力及服務交付能力，協助製造商將工程智能擴展至企業上下。

關於 Neural Concept

Neural Concept 為工程界提供智能層，協助企業更快更有效地設計和開發高性能的複雜產品。 公司的人工智能原生平台能將具備物理感知能力的智能，直接融入到設計與模擬工作流程之中，讓工程團隊在產品開發的每個階段，都能持續地作出經人工智能强化的決策。

Neural Concept 創立於 2019 年，是致力服務汽車、航空航天、能源、消費電子、半導體及國防等行業的頂尖原始設備製造商 (OEM) 及工程機構。 公司總部設於瑞士，全球業務版圖持續擴張，目前在慕尼黑、紐約及亞太區均設有辦事處，並獲得 Goldman Sachs、Forestay Capital 及 D. E. Shaw Group 等國際投資者的支持。

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SOURCE Neural Concept