뉴럴 컨셉, 한국 내 AI 기반 제품 개발 가속화를 위해 아시아 태평양 지역 첫 지사 설립

세계 유수의 OEM 및 제조업체들이 신뢰하는 제품 개발을 위한 선도적인 AI 기반 엔지니어링 플랫폼

한화오션 등 주요 한국 제조업체들과의 직접적인 협력 강화

IBM 코리아 전 CEO 및 삼성SDS 부사장을 역임한 이은주 박사가 이사회 고문으로 합류

서울, 대한민국, 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- AI 기반 물리적 제품 개발 분야의 세계적인 선도 기업인 뉴럴 컨셉(Neural Concept)은 오늘 아시아 태평양 지역 최초로 서울에 첫 지사를 설립했다고 발표했습니다. 이번 한국 지사 설립은 개별적인 AI 시범 사업을 넘어 엔지니어링 팀 전반에 걸쳐 전사적 규모의 AI 솔루션을 도입하려는 한국 제조업체들의 증가하는 수요를 반영한 것입니다. 뉴럴 컨셉은 한화오션 및 기타 첨단 제조업체들과 협력하여 사업을 확장할 계획을 확정했으며, 이제 현지에서 직접적인 지원을 통해 AI 시스템 구축, 역량 강화 및 장기적인 엔지니어링 혁신을 추진할 수 있게 되었습니다.

한국의 산업 기반 전반적으로 엔지니어링 팀은 제품 복잡성이 증가하는 상황에서 개발 주기를 단축해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 많은 조직에서 CAD, 시뮬레이션, 내부 데이터 환경에 걸쳐 핵심 워크플로우가 여전히 파편화된 상태로 운영되고 있어 반복 작업을 지연시키고 AI의 효과를 제한하고 있습니다.

Seoul office leadership team, left to right: Laurent D'Alvise (VP Commercial, APAC), Eunjoo Lee (Board Advisor) and Jiwon Jung (Regional Sales Director)

뉴럴 컨셉의 CEO 겸 창업자인 피에르 바케는 "한국은 세계에서 가장 앞선 제조 국가 중 하나이며, 차세대 엔지니어링을 선도하는 시장으로 부상하고 있습니다." 라고 말했습니다. 추가적으로 "이제 AI를 주변부에서 실험하는 단계가 아니라, 엔지니어링 인텔리전스를 핵심 제품 개발 워크플로우에 통합하는 단계로 나아가고 있습니다. 한국 지사 설립을 통해 고객이 기대하는 긴밀한 기술협력과 장기적인 파트너십을 바탕으로 이러한 전환을 직접적으로 지원할 수 있게 되었습니다." 라고 말했습니다.

뉴럴 컨셉의 아시아 태평양 지역 영업 담당(Regional Sales Director)인 정지원 전무는 "서울은 세계에서 가장 중요한 엔지니어링 생태계이자 전략적 거점이라고 생각합니다." 라고 말했습니다. "자동차 및 전기차, 조선, 전자, 반도체, 방산 등에 이르기까지 한국 제조업체들은 산업 혁신을 선도하고 있습니다. 현지 지사를 통해 고객을 직접 지원하고, AI 도입을 가속화하며, 기업들이 AI를 단순한 개념에서 실질적인 운영 역량으로 전환할 수 있도록 도울 수 있습니다." 라고 덧붙였습니다.

또한, 뉴럴 컨셉은 이은주 박사를 이사회 고문(Board Advisor)으로 임명했습니다. 한국에 거주하는 이은주 박사는 IBM 코리아 CEO와 삼성SDS 부사장을 역임하는 등 기업 AI 및 디지털 전환 분야에서 20년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 이번 임명을 통해 뉴럴 컨셉의 아시아 태평양 지역 입지를 강화할 것으로 기대합니다.

한국 제조업체들에게 있어 이번 움직임은 AI 도입이 새로운 단계에 접어들었음을 의미합니다. 레거시 시스템에 단편적인 테스트를 통해 AI를 덧붙이는 방식에서 벗어나, 선도적인 엔지니어링 조직들은 전사적 규모의 워크플로우, 거버넌스, 그리고 측정 가능한 비즈니스 성과를 지원할 수 있는 인프라를 찾고 있습니다. 뉴럴 컨셉의 AI 네이티브 아키텍처는 이러한 전환을 위해 설계되었으며, 엔지니어링 팀의 기존 업무 방식에 완벽하게 통합되는 인텔리전스 레이어를 제공합니다.

한화오션 기본성능연구센터의 이동권 상무는 "뉴럴컨셉 플랫폼을 통해 설계 워크플로우를 가속화하고 AI를 훨씬 더 실용적으로 도입할 수 있는 가능성을 확인했습니다." 라고 말했습니다.

이번 한국지사 설립은 뉴럴 컨셉의 글로벌 확장 전략의 일환입니다. 미국 시장에서의 성장과 Goldman Sachs Alternatives 투자 부문이 주도한 1억 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치 등이 그 예입니다. 한국, 일본 및 기타 주요 산업 시장에서 엔지니어링 인텔리전스 도입이 가속화됨에 따라, 뉴럴 컨셉은 제조업체들이 기업 전반에 걸쳐 엔지니어링 인텔리전스를 확장할 수 있도록 지원하는 데 필요한 현지 입지와 서비스 역량 강화에 투자하고 있습니다.

Neural Concept 소개

Neural Concept은 엔지니어링을 위한 인텔리전스 레이어를 제공하는 기업으로, 제조기업들이 복잡하고 고성능을 요구하는 제품을 더 빠르고 효율적으로 설계•개발할 수 있도록 지원합니다. Neural Concept의 AI 네이티브 플랫폼은 물리•형상 인식 기반 인텔리전스 기술을 설계 및 시뮬레이션 워크플로우에 직접 내재화하여, 제품 개발의 모든 단계에서 AI 기반의 의사결정을 지속적으로 수행할 수 있도록 합니다.

2019년에 설립된 Neural Concept은 자동차, 항공우주, 에너지, 가전, 반도체, 방위산업 등 주요 산업 분야의 OEM 및 제조기업들을 고객으로 두고 있습니다. 스위스에 본사를 두고 있으며, 뮌헨, 뉴욕, 아시아 태평양 지역에 지사를 운영하는 등 글로벌 입지를 확대하고 있습니다. 뉴럴 컨셉은 현재 Goldman Sachs, Forestay Capital, D. E. Shaw Group 등 글로벌 투자자들의 지원을 받고 있습니다.

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SOURCE Neural Concept