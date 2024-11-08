Novo AI與discovermarket攜手推動嵌入式保險邁向新台階

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Novo AI

08 11月, 2024, 08:30 CST

新加坡2024年11月8日 /美通社/ -- Novo AI與領先的嵌入式保險平台discovermarket攜手合作，徹底改變數字保險的未來。這項新的合作旨在提高嵌入式保險產品的效率和可及性。

什麼是嵌入式保險？

Novo AI x discovermarket (PRNewsfoto/Novo AI)
Novo AI x discovermarket (PRNewsfoto/Novo AI)

這是一種將保險產品直接實時融入到非保險產品購買過程中的產品，使消費者能夠在購買過程中無縫獲得保障。這些保險單針對消費者的具體需求量身定制，而成本遠低於傳統保險產品。隨著技術的進步，嵌入式保險正以經濟高效的方式為低價值物品提供保險，並使保險領域平民化。

Novo AI帶來了什麼？

此次合作匯聚了兩家致力於改變保險業的創新型公司。鑒於嵌入式保險產品數量龐大且價格低廉，因此簡化操作、實現流程自動化並最大限度地提高效率顯得至關重要。Novo AI利用生成式人工智能使其效率達到了以前的100倍。重點領域包括理賠處理自動化、大規模實施系統化欺詐檢測以及加強客戶支持。

Novo AI與discovermarket正在聯合推出一款新產品來優化客戶體驗，即人工智能(AI)保單創建和管理。這款AI助手使discovermarket能夠提供量身定制的自動化體驗，客戶可以創建個性化保單，並在整個服務周期內對其進行管理。該助手可有效幫助客戶了解他們的保險覆蓋范圍、保單例外情況，並協助他們提交理賠申請。

合作伙伴寄語

discovermarket首席執行官Patrick Buhler表示：「我們的平台提供了一個服務化市場平台，經紀人和保險公司可以直接在該平台上設計特定的保障方案，這些方案會自動配置到我們的系統中。我們很高興能與Novo AI合作，增強這一功能。通過增加AI功能，我們將能夠基於現有的保險條款自主起草更好的保險產品。我們相信，這將是超定制化保險的未來。」

Novo AI首席執行官則表示：「我們對數字保險領域所帶來的獨特挑戰感到躍躍欲試，並且很高興能與discovermarket這樣具有前瞻性的合作伙伴攜手應對這些挑戰。該領域與傳統保險業的運作規則截然不同，亟需可擴展、低成本、差異化的解決方案，尤其是在保單管理方面。這將使經濟條件較差的人群首次能夠獲得保險保障，而我們在實現這一目標方面具有獨特的優勢。」 

 

SOURCE Novo AI

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