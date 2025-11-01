Novo Tellus完成其與Grand Venture Technology的變革性成長合作

在過去四年裡，Novo Tellus與GVT緊密合作，助力該公司提升自身能力、拓展客戶群體、涉足更多垂直行業、擴大產能並提高生產效率，最終實現了收益和股權的顯著增長。

2025年7月，GVT宣佈，全球製造業領軍企業Aalberts Advanced Mechatronics提出以每股0.94新加坡元的價格收購該公司。這項交易於2025年10月27日完成，這標誌著Novo Tellus與GVT之間成功合作的圓滿落幕。

回顧GVT過去四年來的變革性成長歷程，行政總裁Julian Ng表示：「我們為在戰略客戶及敬業員工的支持下，管理團隊與Novo Tellus攜手取得的成就深感自豪。」

「過去四年來，GVT已經：

成長為全球頂尖半導體設備企業的領先製造供應商。我們在檳城新建了一座工廠，提升了專業製造能力，並與我們的客戶不懈合作，助力他們推動當今半導體製造的前沿發展。其中一項突出成果是，我們獲得了由戰略客戶——泛林集團(LAM Research)頒發的『最佳供應商獎』認可。

在新加坡、馬來西亞和中國完成了3次成功的並購交易，以加速為客戶擴建人才團隊、提升能力並擴大規模。

拓展了投資者關係項目，並吸引了全球藍籌資產管理公司的新資金與支持。」

「我們將懷念與可信賴的合作夥伴Novo Tellus共事的時光，但也期待成為Aalberts富有意義的組成部分，助力其在亞洲成功推進全球製造業業務。」

Novo Tellus管理合夥人Loke Wai San表示：「我們很榮幸能夠與Grand Venture Technology才華橫溢的領導團隊共事。」他還補充說：「儘管我們為能夠參與推動如此具有變革性的成長而深感自豪，但我們也要感謝執行副董事長Ricky Lee、行政總裁Julian Ng以及GVT的所有領導者和員工，感謝他們在過去幾年裡不懈努力，為實現GVT遠大的未來願景而拼搏。」

「我們認為，在2025年新加坡企業獎(Singapore Corporate Awards 2025)評選中，Julian Ng和Robby Sucipto分別榮獲『年度最佳行政總裁』和『年度最佳財務總監』獎項實至名歸，這是對他們過去幾年所取得的巨大成就的應有認可。」

「投資Grand Venture Technology體現了Novo Tellus打造基業長青企業的願景，我們希望，隨著GVT今後在Aalberts NV旗下持續蓬勃發展，我們的管理舉措已為其持久增長奠定了基礎並創造了發展動力。」

Grand Venture Technology簡介

GVT成立於2012年，是一家快速成長且備受信賴的解決方案與服務提供商，專注於複雜精密加工零件、鈑金組件及機電一體化模組的製造。其在新加坡、馬來西亞檳城與柔佛，以及中國蘇州的製造工廠均配備了最新的自動化生產技術、萬級潔淨室設施，並擁有經認證的品質管制體系。GVT集團擁有一支經驗豐富、專注敬業的工程人才團隊，憑藉廣泛的工程、裝配、測試及產品全生命週期管理解決方案，服務於強大的全球成熟合作夥伴與供應商網路。GVT的客戶群體涵蓋半導體、電子、分析性生命科學、航空航太、醫療及工業自動化等行業，其中不乏各自市場內規模最大的原始設備製造商(OEM)。垂詢Grand Venture Technology詳情，請訪問gvt.com.sg。

Novo Tellus簡介

Novo Tellus是一家私募股權投資公司，專注於在東南亞打造具有持續發展能力的科技與工業企業。該公司憑藉對全球科技生態系統變革趨勢的深刻洞察，以及與管理團隊建立積極且富有同理心的合作關係，而獨樹一幟，致力於構建基業長青的企業，並創造良好的投資回報。

垂詢與Novo Tellus合作的詳情，請訪問novotellus.com。

