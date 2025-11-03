Novo Tellus Tuntaskan Kemitraan yang telah Mendukung Transformasi Grand Venture Technology

Selama empat tahun terakhir, Novo Tellus bekerja sama dengan GVT untuk meningkatkan kemampuan, basis klien, sektor industri, kapasitas, dan produktivitas yang menghasilkan pertumbuhan laba dan nilai ekuitas yang signifikan.

Pada Juli 2025, GVT mengumumkan penawaran akuisisi dari pemimpin industri manufaktur global, Aalberts Advanced Mechatronics, dengan harga S$0,94 per saham. Transaksi ini telah selesai pada 27 Oktober 2025 sehingga mengakhiri kemitraan antara Novo Tellus dan Grand Venture Technology.

Mengenang transformasi GVT selama empat tahun terakhir, CEO, Julian Ng, berkata, "Kami bangga atas pencapaian tim manajemen dan Novo Tellus, terutama dukungan klien strategis dan karyawan kami.

Berikut pencapaian GVT dalam empat tahun terakhir:

Berkembang menjadi pemasok utama untuk perusahaan peralatan semikonduktor global. GVT membangun pabrik baru di Penang, memperkuat kapasitas manufaktur spesialis, dan bekerja sama dengan klien untuk mendorong kemajuan teknologi semikonduktor. GVT sukses meraih "Best Supplier Award" dari klien strategis, LAM Research.

Menyelesaikan tiga akuisisi strategis di Singapura, Malaysia, dan Tiongkok guna mempercepat pengembangan SDM, keahlian, dan skala produksi klien.

Mengembangkan program hubungan investor, serta menarik dukungan dan arus modal baru dari perusahaan investasi terkemuka di dunia.

Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan Novo Tellus sebagai mitra tepercaya. Di sisi lain, kami juga menyambut baik kehadiran Aalberts yang ingin meningkatkan bisnis manufaktur global di Asia."

"Kami mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan manajemen Grand Venture Technology," ujar Loke Wai San, Managing Partner, Novo Tellus. "Kami gembira menjadi mitra dalam transformasi GVT, dan mengucapkan terima kasih kepada Executive Deputy Chairman, Ricky Lee, CEO, Julian Ng, serta seluruh pimpinan dan karyawan GVT atas dedikasi mereka dalam mewujudkan visi besar perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir.

Kami ikut merasa bangga melihat Julian Ng dan Robby Sucipto sukses meraih penghargaan 'CEO of the Year' dan 'CFO of the Year' di ajang Singapore Corporate Awards 2025 — sebuah pengakuan yang pantas atas pencapaian luar biasa kedua sosok tersebut," tambahnya.

"Grand Venture Technology merupakan cerminan dari visi Novo Tellus untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Kami berharap Novo Tellus telah ikut membantu meletakkan fondasi dan mendorong momentum pertumbuhan jangka panjang GVT yang kini akan terus berkembang di bawah kepemilikan Aalberts NV."

Tentang Grand Venture Technology

Berdiri pada 2012, Grand Venture Technology (GVT) adalah perusahaan tepercaya yang berkembang pesat sebagai penyedia berbagai solusi dan layanan manufaktur komponen dengan teknik presisi yang kompleks, lembaran logam, serta modul mekatronika. Pabrik-pabrik GVT berlokasi di Singapura, Penang dan Johor (Malaysia), serta Suzhou (Tiongkok), didukung teknologi manufaktur otomatis terkini, fasilitas ruang bersih (cleanroom) standar 10.000, dan sistem manajemen mutu bersertifikasi. Pakar teknik GVT yang berpengalaman dan berdedikasi melayani jaringan mitra global dan pemasok terkemuka melalui beragam layanan mulai dari rekayasa, perakitan, pengujian hingga manajemen siklus pemakaian produk. Portofolio klien GVT mencakup sejumlah perusahaan dari industri semikonduktor, elektronika, ilmu hayati analitik, dirgantara, medis, dan otomasi industri — termasuk beberapa produsen peralatan asli (OEM) terbesar di masing-masing sektor. Informasi selengkapnya tentang Grand Venture Technology: gvt.com.sg

Tentang Novo Tellus

Novo Tellus adalah perusahaan private equity yang mengembangkan berbagai perusahaan teknologi dan industri yang mampu bertahan dalam jangka panjang di Asia Tenggara. Novo Tellus sangat menguasai pergeseran yang terjadi dalam ekosistem teknologi global. Lebih lagi, Novo Tellus memiliki tim manajemen yang aktif bekerja sama dengan empati untuk mengembangkan bisnis yang bisa bertahan lama serta menghasilkan pengembalian investasi terbaik.

Informasi selengkapnya tentang Novo Tellus: novotellus.com

