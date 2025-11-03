Novo Tellus ने Grand Venture Technology के साथ अपनी परिवर्तनकारी विकास साझेदारी पूरी की

Aalberts द्वारा कंपनी का निजीकरण पूरा करने के दौरान Grand Venture Technology वैश्विक विकास के अगले अध्याय की दिशा में अग्रसर

सिंगापुर, 3 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Novo Tellus, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी कंपनियों के निर्माण पर केंद्रित एक अग्रणी निजी इक्विटी फंड, Grand Venture Technology ("GVT" या "कंपनी") में अपने निवेश के सफल समापन की घोषणा किए जाने पर प्रसन्न है।

Novo Tellus द्वारा GVT की मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमता और सामर्थ्य के महत्वपूर्ण निर्माण में सहायता करने के लिए S$ 0.33/शेयर पर S$ 30 मिलियन का निवेश किए जाने के बाद मार्च 2021 में GVT के साथ अपनी साझेदारी की शुरूआत की थी।

Novo Tellus completes its transformative growth partnership with Grand Venture Technology From left to right: Julian Ng, CEO of Grand Venture Technology; Loke Wai San, Managing Partner of Novo Tellus; Ricky Lee, Executive Deputy Chairman of Grand Venture Technology

पिछले 4 वर्षों में, Novo Tellus ने कंपनी की क्षमताओं, ग्राहकों, वर्टिकल उद्योगों, क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करने के लिए GVT के साथ मिलकर काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आय और इक्विटी में वृद्धि हुई है।

जुलाई 2025 में, GVT ने वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग अग्रणी Aalberts Advanced Mechatronics के S$ 0.94/शेयर पर कंपनी का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह सौदा 27 अक्टूबर 2025 को पूरा हुआ, जिससे Novo Tellus और Grand Venture Technology के बीच सफल साझेदारी का समापन हुआ था।

पिछले 4 वर्षों में GVT में हुए परिवर्तनकारी विकास पर विचार करते हुए CEO Julian Ng ने कहा, "हमारी मैनेजमेंट टीम द्वारा Novo Tellus के साथ साझेदारी में तथा हमारे रणनीतिक ग्राहकों और समर्पित कर्मचारियों के सहयोग से हासिल की गई उपलब्धियों पर हमें गर्व है।

पिछले 4 वर्षों में, GVT ने:

शीर्ष वैश्विक सेमीकंडक्टर उपकरण कंपनियों के लिए एक अग्रणी मैन्यूफ़ैक्चरिंग सप्लायर के रूप में विकास किया। पेनांग में हमने एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया, विशेष मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाया, तथा अपने ग्राहकों के साथ मिलकर अथक परिश्रम किया, ताकि उन्हें आज सेमीकंडक्टर मैन्यूफ़ैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में सहायता मिल सके। इस प्रयास का एक मुख्य आकर्षण हमारे रणनीतिक ग्राहकों में से एक, LAM Research से "Best Supplier Award Recognition" जीतना था।

अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभा, क्षमताओं और पैमाने के निर्माण में तेजी लाने के लिए सिंगापुर, मलेशिया और चीन में 3 सफल M&A अधिग्रहण पूरे किए हैं।

हमारे निवेशक संबंध प्रोग्राम को बढ़ाया तथा वैश्विक ब्लू-चिप परिसंपत्ति मैनेजरों से नई पूंजी और समर्थन आकर्षित किया।

हमें Novo Tellus में अपने विश्वसनीय साझेदारों के साथ काम करने की कमी खलेगी, परंतु एशिया में उनके वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग बिज़नेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हम Aalberts का एक सार्थक भाग बनने के लिए तत्पर हैं।"

Novo Tellus के प्रबंध भागीदार, Loke Wai San, ने कहा, "हमें Grand Venture Technology के प्रतिभाशाली नेतृत्व के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है।" उन्होंने आगे कहा, "हालांकि हमें इस तरह के परिवर्तनकारी विकास में भागीदार होने पर गर्व है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में हम GVT के भविष्य के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष Ricky Lee, CEO Julian Ng और GVT के सभी अग्रणीयों तथा कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए उनके आभारी हैं।

हमने इस वर्ष यह उचित समझा था कि Julian Ng और Robby Sucipto ने Singapore Corporate Awards 2025 में क्रमशः 'CEO of the Year' और 'CFO of the Year' पुरस्कार जीते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में उनकी विशाल उपलब्धियों के लिए एक योग्य मान्यता है।

Grand Venture Technology स्थायी बिज़नेस का निर्माण करने के लिए Novo Tellus की आकांक्षा का प्रतीक है, और चूंकि आगे चलकर Aalberts NV के स्वामित्व में GVT विकसित होता रहेगा, हम आशा करते हैं कि हमारे नेतृत्व ने स्थायी विकास के लिए आधार और गति तैयार की है।"

Grand Venture Technology का परिचय

2012 में स्थापित, GVT जटिल परिशुद्धता मशीनिंग, शीट मेटल घटकों और मेक्ट्रोनिक्स मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक तेजी से बढ़ता और विश्वसनीय समाधान तथा सेवा प्रदाता है। सिंगापुर, पेनांग और जोहोर (मलेशिया) तथा सूज़ौ (चीन) में इसके मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट नवीनतम स्वचालित मैन्यूफ़ैक्चरिंग टेक्नोलॉजियों, Class 10,000 क्लीनरूम सुविधाओं और प्रमाणित गुणवत्ता मैनेजमेंट सिस्टम से समर्थित हैं। Group की अत्यंत अनुभवी और समर्पित इंजीनियरिंग प्रतिभा की टीम, इंजीनियरिंग, असेंबली, परीक्षण और उत्पाद जीवन-चक्र मैनेजमेंट समाधानों की एक विस्तृत रेंज के साथ स्थापित भागीदारों और सप्लायरों के एक मजबूत वैश्विक नेटवर्क को सेवा प्रदान करती है। GVT के ग्राहकों का पोर्टफ़ोलियो में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विश्लेषणात्मक जीवन विज्ञान, एयरोस्पेस, चिकित्सा और औद्योगिक स्वचालन उद्योग हैं जो अपनी-अपनी मार्केटों में कुछ सबसे बड़े OEMs का प्रतिनिधित्व करते हैं। Grand Venture Technology के बारे में अधिक जानने के लिए, gvt.com.sg पर जाएँ।

Novo Tellus का परिचय

Novo Tellus दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थायी टेक्नोलॉजी और औद्योगिक कंपनियों के निर्माण पर केंद्रित एक निजी इक्विटी फ़र्म है। यह फ़र्म वैश्विक टेकनोलॉजी इकोसिस्टम में बदलावों के प्रति अपनी गहरी अंतर्दृष्टि, तथा स्थायी बिज़नेसों और बेहतर निवेश रिटर्न प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट टीमों के साथ अपनी सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण साझेदारी के लिए विख्यात है।

Novo Tellus के साथ साझेदारी के बारे में अधिक जानने के लिए, novotellus.com पर जाएँ।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2810329/Novo_Tellus_completes_transformative_growth_partnership_Grand_Venture_Technology.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2810330/Group_Photo.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1985705/5594385/Novo_Tellus_Logo.jpg