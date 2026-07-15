Now TV《龍之家族》第3季特別試映會 觀眾好評如潮｜HBO Max大熱劇集 強勢回歸

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15 7月, 2026, 13:51 CST

香港2026年7月15日 /美通社/ -- HBO原創風靡全球神級影集《權力遊戲》重磅前傳《龍之家族》 （House Of The Dragon） 第3季強勢回歸，現已在Now TV HBO Max自選服務應用程式獨家上架！劇集首三集推出後大獲好評，於網上評論網站獲得超高評分，刷新劇集紀錄，絕對是本年度必追劇集之一。Now TV緊貼海外首播熱潮，日前舉辦特別試映會與一眾嘉賓齊齊欣賞首集，現場反應相當熱烈，並收穫一致好評，紛紛表示期待故事後續發展。

《龍之家族》場面及製作獲超高評價                                                         

Now TV《龍之家族》第3季特別試映會 觀眾好評如潮｜HBO Max大熱劇集 強勢回歸
Now TV《龍之家族》第3季特別試映會 觀眾好評如潮｜HBO Max大熱劇集 強勢回歸

「海、陸、空三個方面的戰爭都好精彩！」香港專業魔術師 Kenny Chan盛讚首集的戰爭場面。而演員劉家聰就以感性角度看龍族的鬥爭: 「感同身受，龍高呼叫聲就好似對戰爭殘酷的哀號。」另一位演員陳獻略則是首次欣賞《龍之家族》︰「我是全新（收看）的觀眾，每個角色都好有深度，好想繼續追看下去。」至於歌手梁煒謙就指出︰「音樂做得好好，襯托出氣氛，無論是對話的時候或者戰鬥的時候，都帶動到觀眾的情緒。」

《龍之家族》根據George R.R. Martin的小說《火與血》改篇，本劇背景設定在《權力遊戲》（Game of Throne）事件發生前 200 年，講述坦格利安家族的故事。由 Ryan Condal 與 George R.R. Martin 共同創作並擔任執行製作。演員陣容強勁，包括︰麥史密夫 （Matt Smith）、艾瑪達西 （Emma D'arcy）奧莉薇亞庫克 （Olivia Cooke） 、史提夫杜桑 （Steve Toussaint）及費邊法蘭高 （Fabien Frankel）等。

《龍之家族》第3季現已在Now TV HBO Max自選服務應用程式獨家上架，全季共有8集，逢星期一推出新集數，並將於 2026 年 8 月播出今季大結局。

SOURCE Now TV

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