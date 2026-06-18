Now Studio強勢推出六套劇集｜《2026》掀世界盃熱潮 ｜《THE SEASON》矚目登場

香港2026年6月18日 /美通社/ -- Now TV 自選服務Now Studio今季網羅多套國際級劇集，於世界盃期間為觀眾打造「睇波以外」的精彩娛樂選擇。當中緊貼賽事熱潮的英式喜劇《2026》（Twenty Twenty Six）以籌備世界盃為題材，為球迷帶來輕鬆幽默的體驗。同時，平台亦同步推出多套話題新作及高質劇集，滿足不同觀眾口味。

以世界盃為背景的《2026》以偽紀錄片（Mockumentary）形式呈現，結合英式幽默與辦公室處境喜劇元素，由著名英國演員Hugh Bonneville （《唐頓莊園》、《寒戰 1994》）主演，帶領觀眾一窺國際體壇盛事背後的籌備過程，為賽事增添娛樂話題。



另一重頭劇作《THE SEASON》則以香港上流社會奢華的盛夏為背景，講述一個充滿華麗氣息的復仇故事。劇集由PCCW Media與曾製作《我的超豪男友》、《泰國洞穴救援事件薄》及《德里警察故事》的國際知名娛樂公司 SK Global攜手打造。演員陣容鼎盛，包括 Jessie Mei Li （《太陽召喚》）、Toby Stephens（《波西傑克森》、 《新鐵金剛之不日殺機》）以及三屆金馬獎得主林嘉欣與Kōki,，兩人於劇中飾演母女，備受矚目。《THE SEASON》4K版本已於Now Studio獨家上架*。

此外，Now Studio今季亦帶來多元題材劇集，包括犯罪驚悚劇集《記憶倒數》 （Memory of a Killer）、科幻喜劇《豆釘小嬌妻》（Miniature Wife）、家庭喜劇《美利堅經典》（American Classic）以及高評分系列《星空奇遇記：奇異新時空》（Star Trek: Strange New Worlds），為觀眾提供橫跨不同類型的娛樂體驗。

今季Now Studio必睇劇集：

精選劇集 大綱 《2026》第1季 這部偽紀錄片由著名英國演員Hugh Bonneville （《唐頓莊園》、《寒戰1994》）主演，故事圍繞2026年世界盃賽事，講述Hugh Bonneville接下「誠信總監」的重任，負責監督這場橫跨北美多個城市、史上最大型的足球盛事。 《THE SEASON》 在香港燈紅酒綠的夏季，富豪名門赫斯特家族的新遊艇舉行下水禮，並邀請了城中精英好友前來慶祝，卻無人知曉社交圈新人Cola身上隱藏的不可告人秘密。隨著可菈與城中精英們展開較量，派對和社交活動逐漸演變成一場席捲全城的貓捉老鼠遊戲。 《記憶倒數》第1季 由劇集《醫人當自強》的柏德烈丹斯主演。他飾演殺手安祖羅道爾/弗蘭納里，過著危險的雙重人生，並隱藏著一個更致命的個人秘密。 《豆釘小嬌妻》第1季 由《飢餓遊戲》的Elizabeth Banks 聯同《繼承之戰》的Matthew Macfadyen 主演的喜劇。講述科學家老公意外將老婆變成「豆釘」，這對夫妻亦重新審視兩人關係。隨著他們爭奪婚姻中的主導權，最終引發了一場戲劇性的激烈對決。 《美利堅經典》第1季 由美國資深演員奇雲•格連主演。百老匯明星李察賓在公開場合崩潰後，他回到最初讓他一展才華的家鄉劇院。回家後，他極端的行為引發了一系列危機，牽扯到他身邊最親近的人，包括他的前女友、弟弟，以及他心愛的侄女，一位夢想在戲劇界發展的少女。隨著舊愛重現，塵封的秘密浮出水面，李察能否拯救家族劇院，亦為自己過去的行為負責? 《星空奇遇記：奇異新時空》第1-3季 《星空奇遇記：奇異新時空》第1季的背景設定在基斯杜化•派克艦長執掌聯邦星艦企業號的歲月。故事圍繞派克艦長、科學家冼樸和大副探索銀河系中新世界的故事。 《星空奇遇記：奇異新時空》第2季中，船員將面對日益險峻的危機，探索未知的領域和接觸新的文明。船員將踏上各自的旅程，並改寫自己的命運。 《星空奇遇記：奇異新時空》第3季延續了前作的危機，並講述船員將面對更多新的生命和文明，其中包括一位將考驗他們意志和決心的反派。這季精彩演繹將新舊角色推向了新的高度。

*指香港收費電視及OTT平台

SOURCE Now TV