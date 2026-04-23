Now TV盡攬第44屆香港電影金像獎得獎電影 | 最佳男女主角得獎作品即時有得睇（附上架時間表）

新聞提供者Now TV
23 4月, 2026, 15:58 CST
香港2026年4月23日 /美通社/ -- Now TV網羅全港最多第44屆香港電影金像獎得獎及提名電影*，為影迷送上一場電影盛宴。《捕風追影》、《像我這樣的愛情》及《女孩》現已推出，觀眾可即時收睇，而《再見UFO》、《風林火山》及《女孩不平凡》將於稍後上架。
第44屆香港電影金像獎頒獎典禮早前（2026年4月19日）圓滿結束，大熱電影《再見UFO》贏得5大獎項，包括最佳電影、最佳導演（梁栢堅）、最佳女配角（衛詩雅）、最佳編劇（江皓昕、錢小蕙），及最佳原創電影歌曲。至於獲最多提名，由麥浚龍執導的《風林火山》則贏得8個獎項，包括呼聲最高的最佳男配角 （杜德偉）。梁家輝繼2013年《寒戰》，憑《捕風追影》傅隆生一角相隔13年再奪影帝。另一邊廂，廖子妤以《像我這樣的愛情》飾演患腦麻痹「阿妹」一角首封影后。舒淇就憑首部執導電影《女孩》獲得新晉導演大獎，而《女孩不平凡》則為鄧濤贏得最佳新演員獎。
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*指香港收費電視及串流平台，並以2026年4月22日公布為準。
第44屆香港電影金像獎得獎及提名電影上架時間表
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電影
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得獎及提名
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平台
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上架日期
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《再見UFO》
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得獎：
最佳電影
作曲：崔展鴻／填詞：梁栢堅／主唱：黃淑蔓
提名：
最佳男配角（黃又南）
最佳攝影（梁銘佳）
最佳剪接（許宏宇、周元、杜杜）
最佳原創電影音樂（崔展鴻）
最佳視覺效果（陳迪凱）
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Now Cinema
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稍後推出
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《風林火山》
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得獎：
最佳男配角（杜德偉）
最佳美術指導（麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees）
最佳音響效果（Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol
最佳視覺效果（伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛）
提名：
最佳電影
最佳女配角（鮑起靜）
最佳動作設計（鄧瑞華、熊欣欣）
新晉導演（麥浚龍）
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Now 爆谷台（133） 及
Now爆谷台自選服務
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Now 爆谷台（133）
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《捕風追影》
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得獎：
最佳男主角（梁家輝）
最佳動作設計（蘇杭）
提名：
最佳新演員（李哲坤）
最佳剪接（張一博）
最佳音響效果（王硯偉、劉貝兒）
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Now爆谷台自選服務
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現已上架
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《像我這樣的愛情》
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得獎：
最佳女主角（廖子妤）
提名：
最佳男主角（陳家樂）
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Now Cinema與Disney+應用程式
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現已上架
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《女孩不平凡》
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得獎：
最佳新演員（鄧濤）
提名：
最佳女配角（鄧濤）
最佳原創電影歌曲（普通人）
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Now Cinema
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稍後推出
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《女孩》
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得獎：
新晉導演（舒淇）
提名：
最佳導演（舒淇）
最佳編劇（舒淇）
最佳攝影（余靜萍）
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Now Cinema
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現已上架
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《醬園弄‧懸案》
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提名：
最佳電影
最佳女主角（章子怡）
最佳攝影（包軒鳴）
最佳剪接（張叔平、張一博）
最佳美術指導（孫立、劉敏雄）
最佳服裝造型設計（吳里璐）
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Now爆谷台自選服務
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現已上架
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《贖夢》
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提名：
最佳女主角（陳法拉）
最佳服裝造型設計（王寶儀）
最佳原創電影歌曲（永遠的失眠）
最佳視覺效果（楊敏杰、楊文傑）
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Now Cinema
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現已上架
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《水餃皇后》
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提名：
最佳女主角（馬麗）
最佳男配角（袁富華）
最佳女配角（惠英紅）
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Now爆谷台自選服務
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現已上架
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《金童》
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提名：
最佳男主角（張繼聰）
最佳新演員（李佳芯）
最佳動作設計（黃偉亮）
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Now Cinema
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2026年5月8日
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《無名指》
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提名：
最佳女主角（許恩怡）
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Now爆谷台自選服務
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現已上架
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《拼命三郎》
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提名：
最佳男配角（林家熙）
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Now Cinema
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現已上架
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《他年她日》
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提名：
最佳美術指導（文念中、曾嘉碧）
最佳服裝造型設計（文念中、蘇進欣）
最佳原創電影音樂（朱芸編）
最佳原創電影歌曲（瞬間的瞬間）
新晉導演（龔兆平）
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Now 爆谷台（133） 及
Now爆谷台自選服務
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Now 爆谷台（133）
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《世外》
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提名：
最佳電影
最佳導演（吳啓忠）
最佳編劇（楊寶文）
最佳美術指導（張小踏）
最佳原創電影音樂（周莉婷、CMgroovy、馮穎琪）
最佳原創電影歌曲（Until We Meet Again）
最佳音響效果（姚俊軒、張文愷）
新晉導演（吳啓忠）
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Now爆谷台自選服務
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2026年第3季
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SOURCE Now TV
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