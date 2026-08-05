Now TV「STEM獎勵計劃2026」正式開始｜獲長隆度假區全力支持 推出《主題樂園有趣科學大探索》第二季及「長隆小科學家大獎」

六集影片包括《追蹤人類始祖靈長類動物》、《溫泉樂園的科學解碼》、《清遠美食背後的科學》、《海象喔喔拯救行動》、《沉浸式海上大歷險》及《北獅與馬術的慣性定律》。節目安排了多位保育員、工程師及專家講解相關科學知識，內容包括靈長類動物與機械臂設計的關係、清遠溫泉的來由、清遠的食物科學、海象的保育、沉浸式動感影院的科技與科學，以及中國北獅及馬術表演的慣性定律等，內容包羅萬有。

節目由香港大學、香港教育大學客席講師及於第21 屆「十本好讀」榮獲「小學生最愛作家」及「本地原創大獎」的STEM Sir（鄧文瀚）夥拍KK關珮姿擔任主持，並邀請上屆「長隆小科學家大獎」獲獎同學參與香港部份的拍攝。《主題樂園有趣科學大探索》第二季是「STEM獎勵計劃2026」指定觀看影片，已於Now Learn自選服務「STEM 學習組合」上架。

「長隆小科學家大獎」讓參賽者策劃一日遊學團行程

今年「STEM 獎勵計劃」以「科學夢想無限大」為主題，其中自選比賽「長隆小科學家大獎」*繼續鼓勵同學發揮創意小宇宙，設計一個在主題樂園內的一日遊學團行程，並為這趟行程設計一個全新的特別展館，滿足參加者的科學探索及遊玩體驗。此比賽設有冠、亞、季、殿軍及優異獎，得獎者可獲得由長隆度假區送出的獎學金、酒店住宿和樂園門票等獎品，詳情請參閱附錄^。其他自選比賽項目包括「THERMOS保溫瓶插畫創作大獎」、「美心閲讀報告大獎」、「金象米銅章指定實驗影片獎」、「csl. 5G極速任務大獎」，以及以學校為單位的隊際比賽「HKT education AI生成海報設計大獎」，鼓勵同學們在STEM領域不斷創新和學習。

計劃現已接受「現有訂戶」及「個人訂戶」報名參加

「STEM獎勵計劃2026」已開始接受「現有訂戶」及「個人訂戶」報名，截止報名日期為2026年9月15日。「現有訂戶」為持有有效訂購Now TV「STEM學習組合」之用戶，「個人訂戶」為於本計劃期間訂購「STEM學習組合 (網頁版)：2個月服務通行證」之個人訂戶。計劃參加資格為2025-26學年於香港就讀小一至小六的學生，並須符合其他要求~，家長可於「STEM獎勵計劃」網站為子女報名參加#。

更多有關「STEM獎勵計劃2026」報名方法及詳情，請瀏覽Now TV「STEM獎勵計劃」網站：nowtv.hk/stemawards，或致電 +852 2883 2040，或電郵至[email protected]查詢。

下載「STEM獎勵計劃2026」宣傳海報、《主題樂園有趣科學大探索》第二季節目預告片及相片：https://drive.google.com/drive/folders/1qNfuie2zSJKDoz822dSU7m-cEYk-YXj3?usp=sharing

附錄：

* 所有參加「STEM獎勵計劃2026」的同學均可自選參加「長隆小科學家大獎」。

^「長隆小科學家大獎」獎項及獎品

比賽設冠、亞、季、殿軍各一名及優異獎六名 ，每位得獎者皆可獲得獎狀及獎品：

冠軍可獲得由長隆度假區送出獎學金港幣5,000元及清遠長隆長頸鹿城堡酒店連樂園套票 (一份)，套票包括兩名成人及一名12歲以下小童、清遠長隆長頸鹿城堡酒店房間三日兩夜、主題公園門票 (兩名成人及一名小童)、一日自助晚餐 (兩名成人及一名小童)，以及長隆森林王國門票四張

亞軍可獲得獎學金港幣3,000元及長隆森林王國門票四張

季軍可獲得獎學金港幣2,000元及長隆森林王國門票四張

殿軍可獲得獎學金港幣1,000元及長隆森林王國門票四張

優異獎各可獲得長隆森林王國門票四張

~ 所有參加學生必須得到其家長或年滿18歲的合法監護人同意，並為2025至2026學年於香港政府教育局註冊之小學就讀的小一至小六學生，持有有效之香港身份證或有效之身份證明文件及能閱讀及書寫中文。

# 比賽受條款及條件約束。

SOURCE Now TV Limited