NX Hong Kong向職業學校頒發獎學金

東京2024年8月5日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下集團公司NX香港株式會社（以下簡稱「NX Hong Kong」）於6月7日（週五）在NX Hong Kong總部為香港專業教育學院的學生舉行了獎學金頒獎典禮。

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圖片：獎學金頒獎禮現場

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香港專業教育學院是一所隸屬於香港特別行政區政府機構職業訓練局的職業學校。該校所有學生均修讀與物流相關的課程（包括航空貨運管理和全球物流課程）。

NX Hong Kong自2010年起開始提供獎學金計劃，旨在促進優秀人才的培養。今年，該計劃徵集了關於「香港物流行業的未來」的論文，鼓勵有興趣的學生開展相關的研究，完成並提交其論文。總裁Aldo Soprani鼓勵學生們說：「我希望你們繼續努力學習，未來在物流行業發揮積極作用。」

NX集團將繼續在東亞地區積極開展社會公益活動，幫助培養能夠為物流行業做出貢獻的人才。

關於NX集團：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407304362-O1-DT2W16P5.pdf

NX集團官方網站：https://www.nipponexpress.com/

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SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.