NX Taiwan開設高雄NEXT12新倉庫

——旨在提升對快速增長的高科技產業物流需求的響應能力

東京2026年4月13日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下NX臺灣國際物流股份有限公司（以下簡稱「NX Taiwan」）在臺灣南部城市高雄開設了一個新的物流樞紐——高雄NEXT12倉庫。該倉庫將以嚴格的質量控制和高水平安保為特色，向高雄地區日益集中的半導體及其他高科技公司提供物流服務，助力其強化供應鏈。

圖標：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

圖片：https://drive.google.com/file/d/1SLL3ZqbUjYHueEQohiwViLQ6e-Hu4qaI/view?usp=sharing

高雄市歷來以重工業和化學工業為中心發展，但近年來半導體和AIoT（人工智能物聯網）等高科技產業的擴張，推動了處理零部件、制造設備及其他設備的物流服務需求，尤其是能夠滿足短交期、緊急運輸和需求波動等服務。正是為了滿足這些需求，NX Taiwan決定開設這一新倉庫。

高雄NEXT12倉庫配備了升高式装载平台、24小時安保、監控攝像系統和空調系統。作為高科技貨物所需的質量控制和安保系統的一部分，倉庫提供全天候的存儲和運輸服務，並能靈活應對短交期需求（例如為緊急維修零件提供隨時待命的支持）。該倉庫還提供一系列全面的配套服務，包括貨物檢驗、分揀、拆箱、整理和重新包裝，這些服務均根據現場工程師的工作流程量身定制。

高雄市擁有臺灣領先的港口設施，是該地區內外運輸的關鍵樞紐。NX Taiwan將充分利用這一最新的業務據點，提供迅速且靈活的服務，同時通過與臺南現有設施的協作，加強其在臺灣南部的物流網絡，協助客戶拓展業務。

NX集團將繼續加強其在充

滿前景的臺灣市場的物流能力，並利用其全球網絡，為客戶的全球供應鏈提供全面支持。

新倉庫概況

名稱：高雄NEXT12倉庫

地點：高雄市前鎮區成功二路4號

面積：2656.91平方米

主要設施：升高式装载平台、24小時安保、監控攝像系統、空調系統

服務內容：存儲、配送、檢驗、分揀和包裝

關於NX集團：https://drive.google.com/file/d/1P317xr3Z9BzmG15Uqfv2iaVmWmhlmsqS/view

https://www.nipponexpress.com/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.