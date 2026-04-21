NX集團將收購加拿大Metro Supply Chain Group全部股份，將其納為子公司

東京2026年4月21日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社（NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.，以下簡稱「NX集團」）已達成協議，收購總部位於加拿大蒙特利爾的Metro Supply Chain Group Inc.（「Metro Supply Chain Group」）全部股份，並於2026年4月17日簽訂了股份購買協議。

圖標：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

本次交易以企業價值計算，Metro Supply Chain Group估值18億加元（約合2070億日元），創下NX集團史上最大收購規模。此外，根據股份購買協議中約定的公司達成特定財務目標情況，賣方可能額外獲得最高4億加元（約合460億日元）的或有對價。

Metro Supply Chain Group在加拿大、美國及英國擁有強大的業務佈局，為消費品、汽車、製造及醫療健康等多個行業提供第三方物流(3PL)服務。通過此次收購，NX集團預計將顯著擴大其在北美市場的業務版圖，並提升端到端的物流能力。該交易是加速實現NX集團長期願景的關鍵一步，該願景載於其經營計劃《NX集團經營計劃2028 Dynamic Growth 2.0》，目標是成為「在全球市場具有強大影響力的物流企業」。

更多詳情請訪問：https://drive.google.com/file/d/1SvzqxdP0zEEDCtmm2yhpGjBuDkM3iJea/view?usp=drive_link

關於NX集團：https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

NX集團官網：https://www.nipponexpress.com/

NX集團官方LinkedIn賬號：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.