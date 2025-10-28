NX Taiwan在臺灣北部桃園啟用新倉庫

以自動化設備強化配送中心功能，快速回應臺灣日益增長的物流需求

東京 2025年10月28日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)旗下集團公司NX臺灣國際物流股份有限公司（NX Taiwan）宣佈，位於臺灣北部桃園市的新倉庫「桃園NEXT 8物流中心」已正式營運，並於9月15日（星期一）舉行了開幕典禮。

圖示：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

剪綵儀式: https://drive.google.com/file/d/16p2zBMVm9HypB6GyEkLzE6ypI4ejQkeK/view?usp=sharing

倉庫內部視圖: https://drive.google.com/file/d/1_1wOkgH1j717tQW3wuiBQVHRT2ONCMft/view?usp=drive_link

桃園市位於臺灣北部，是最佳的物流樞紐位置，擁有臺灣主要的國際航空門戶——桃園國際機場，同時可便捷通達臺北港、基隆港及大臺北都會區等關鍵基礎設施。近年來，臺灣北部的物流需求持續增長，特別是在汽車零部件及一般消費品領域。為應對這一趨勢，NX Taiwan新建了「桃園NEXT 8物流中心」，這是公司在桃園地區設立的第六個業務據點，用以整合原先分散、季節性使用的緩衝倉庫，從而減少橫向調撥次數，並提升整體服務品質。

新倉庫配備了先進的自動化設備，為所有員工營造出兼顧工作舒適度與操作精准度的環境。透過將自動存取系統(AS/RS)、自動導引運輸車(AGV)等自動化裝置與人工作業相結合，NX Taiwan可提供包括收貨、倉儲、揀貨、包裝及配送的一站式綜合服務。倉庫內設有升高式月臺及三個調節板，可對應海運集裝箱等多種運輸模式；此外，配備電梯、自動輸送機(autolator)、重型貨架、24小時人員駐守安保與監控系統，確保作業安全與高效。憑藉這些新設備，NX Taiwan能夠為來自各行業的客戶提供更高效率與更高品質的供應鏈物流服務。

在開幕典禮上，董事長川本勝(Masaru Kawamoto)先生談及他對新倉庫的預期時表示：「桃園NEXT 8倉庫將在臺灣的發展中發揮領先作用，其名稱中的『8』寓意繁榮昌盛。我們將透過強化臺灣全境的物流網路與系統建設，持續支援客戶的供應鏈運作。」

NX集団將繼續強化其全球物流網路，為全球客戶的供應鏈提供全面支援。

倉庫概況

名稱：NX Taiwan桃園NEXT 8物流中心

地址：臺灣桃園市蘆竹區大華街432號

倉庫面積：13,060平方米

結構：鋼結構三層建築

主要設備：3台調節板、2部電梯、1部自動輸送機、升高式月臺、24小時人員安保、監控攝像系統

業務範圍：倉儲、配送、檢驗、分揀、包裝及進出口安排

關於NX集団：https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

NX集団官方網站：https://www.nipponexpress.com/

NX集団LinkedIn官方帳號：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.