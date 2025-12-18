NX Taiwan通過CSR Green Action Day參與在地環境保護

- 借植樹活動與資源回收助力可持續社會建設 -

東京2025年12月18日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下集團公司NX臺灣國際物流股份有限公司（Nippon Express (Taiwan) Co., Ltd.，下文簡稱「NX Taiwan」）為促進當地森林再生與環境保護，於10月24日（週五）與臺灣山林復育協會(Taiwan Reforestation Association)合作，共同開展植樹活動。

標誌：https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

植樹活動現場：https://drive.google.com/file/d/1Fbzz-M3B6ihd5eeh0hnoH3CA84JzNyDX/view?usp=drive_link

NX Taiwan董事長川本勝(Masaru Kawamoto)（左）接受感謝狀：https://drive.google.com/file/d/1fSNL-kBLYbpjXGmpjGGZoeshzM_ck955/view?usp=drive_link

NX集団(NX Group)作為一家通過物流支持安全可靠社會基礎設施的企業，通過積極推動包括環境保護、救災以及與當地社區合作在內的多樣化社會貢獻活動，履行其社會與公共使命，從而致力於實現可持續社會。

NX Taiwan積極投身於此類社會貢獻活動，例如向大學頒發獎學金及開展植樹活動。在近期與臺灣山林復育協會合作的CSR Green Action Day活動中，共計100名NX Taiwan員工及家屬在董事長川本勝的帶領下參與活動。參與者在半天內完成了苗木移盆、種植10棵樹，並回收超過300公斤土壤物料，以助力促進資源循環利用。

活動結束後，臺灣山林復育協會執行長蔡智豪向NX Taiwan頒發了感謝狀。此次活動增強了員工的環保意識，參與者的回饋表明，員工及其家屬對山林之惠有了更深的感悟，對珍惜自然環境的重要性有了更深刻的認識。NX Taiwan將繼續開展環境保護活動，通過植樹造林和推動資源循環，助力構建可持續的未來。

NX集団始終致力於在履行社會發展責任的過程中，連接人、企業與社區，並積極參與全球環境保護，以實現可持續社會。

關於NX集団：https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

NX集団官網：https://www.nipponexpress.com/

NX集団官方LinkedIn帳號：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.