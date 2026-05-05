Omnichat 全面轉型 AI 原生顧客體驗平台 以 Omni AI 引領 Agentic AI 智慧工作浪潮

新聞提供者Omnichat Limited
05 5月, 2026, 08:40 CST
香港2026年5月5日 /美通社/ -- 全渠道顧客體驗平台 Omnichat 今日宣佈，隨著全新升級版 Omni AI 面世，公司已全面轉型為 AI 原生自主代理（AI-Native Agentic）顧客體驗平台。是次技術架構的重大演進，旨在為企業客戶提供一套自主運作的 AI 員工團隊。憑藉在東南亞連續兩年錄得 130% 的按年增長，並成功協助全球客戶創造超過 1 億美元的收入，Omnichat 透過領先的自主代理 AI（Agentic AI），協助企業突破傳統人手編制限制，實現業務規模化增長。
AI 員工時代：超越聊天機械人 打造自主式 AI 團隊
是次轉型標誌著 Omnichat 正式告別傳統基於預設規則（Rule-based）的聊天機械人模式。透過將營銷、客戶支援與銷售整合至單一的智能生態系統，Omnichat 突破了傳統 SaaS 工具的局限，為「後 SaaS 時代」的增長奠定全新範式。
Omni AI 的原生核心引入了「AI 員工」概念，這些自主代理具備與人類員工同等水準的入職培訓與執行力。它們擁有認知能力，能深度思考複雜的商業邏輯，並以品牌專屬的語調進行溝通，全權管理從起始到結束的完整工作流程。它們不再僅是被動回應查詢，而是能主動生成解決方案、執行各項任務，成為品牌人力資本的無縫延伸，全天候 24/7 自主驅動業績增長。
自主代理工作流：「從策略到執行」秒速完成
Omnichat 致力打破企業策略規劃與技術執行之間的隔閡。透過全新推出的 Omni AI Message Flow，平台以自主代理 AI 驅動的自動生成機制，取代過往繁瑣的手動設定，賦予營銷團隊對業務營運的戰略編排與指揮的能力。
Omni AI Message Flow：代理式設計的力量
營銷人員從此無需再依賴手動的「拖拉式（drag-and-drop）」設計工具。Omni AI Message Flow 引入了自主代理工作流（Agentic Workflow），能精準配合品牌目標並自動處理複雜的營運任務。作為企業的智能大腦，平台能在數秒內將營銷構思轉化為正式上線的活動。
- 品牌形象即時導入：企業只需輸入網址，Omni AI 即可瞬間吸收品牌的獨特身份、個性語調及知識庫，確保所有自動生成的營銷素材均精準符合品牌規範。
- 自主工作流生成：只需以自然語言說明活動目標，Omni AI Message Flow 即可生成完整的訊息架構、邏輯及創意素材，突破傳統範本的限制，自主構建以目標為本的複雜顧客旅程。
- 進階生成式媒體庫：內建 AI Studio 讓團隊能直接在流程編輯器中修改或生成專業圖像，無需跳轉平台，大幅提升創作效率。
為確保 AI 員工能精準代表品牌，Omnichat 引入了兩項關鍵安全機制：
- 人機協同（HITL）監管：企業團隊擔任「AI 主管」角色，負責指導 AI 員工並審核關鍵決策，確保每次互動具備 AI 高效率之餘，兼具品牌溫度與安全性。
- 沙盒測試環境（Sandbox Testing）：在 AI 正式上線前，品牌可利用實時測試環境進行壓力測試，檢測對話路徑與邏輯，讓團隊能即時作出調整與精準微調，確保 AI 在首次接觸客戶前已處於最佳狀態。
Omnichat 創辦人及行政總裁陳正達（Alan Chan）表示：「我們不只是將 AI 視為一個新功能，而是要將『AI 原生自主代理平台』奠定為全球行業的新標準。透過部署 Omni AI Message Flow 等自主工作流，我們為客戶提供可擴展、具規模化的 AI 員工團隊，讓企業人才晉升至創意與戰略決策的層面，而執行細節則由 Omni AI 全權負責。」
以 AI 實力鞏固全球全渠道領航地位
目前，Omnichat 是亞太區內唯一同時獲得 Meta 官方合作夥伴、LINE Biz-Solutions 金級技術夥伴及 AWS 合作夥伴官方認證的科技公司。 憑藉這項「技術金三角」認證，Omnichat 確保企業客戶在 WhatsApp、LINE、Messenger、Instagram、WeChat、TikTok 及 KakaoTalk 等全球主流社交渠道上，均能享有企業級安全性。
Omnichat 不僅深耕香港及台灣市場，服務全球逾 5,000 間企業，客戶更遍佈新加坡、馬來西亞、澳洲、泰國、日本、印尼、英國及阿聯酋。其於 AI 驅動對話式商務領域的市場地位，由以下關鍵指標充分實證：
- 東南亞市場爆發式增長： Omnichat 已連續兩年於東南亞市場錄得 130% 的按年增長，印證區域市場對 AI 原生解決方案的強勁需求。
- 企業級規模擴展力：系統在過去 12 個月內成功處理並發送超過 30 億條訊息，彰顯其全球 AI 網絡基礎架構的高穩定性與擴展力。
- 可量化的經濟價值： 除了提升客戶參與度，Omnichat 更是驅動商業增長的核心引擎。平台已協助客戶創造超過 1 億美元收入，跨渠道轉化率更比傳統電商平台高出 5 倍。
AI 時代的企業級監管與安全防護
隨著企業將 AI 員工整合至核心營運，Omnichat 將安全防護視為首要任務：
- 數據主權：Omnichat 針對全球品牌多元的營運環境，嚴格遵守國際數據私隱標準。作為 Meta 及 LINE 等主流通訊生態系統的官方合作夥伴，所有客戶數據均受企業級加密技術保護。
- 企業級安全護欄（Enterprise Guardrails）：管理人員擁有絕對監察權，可精準設定 AI 員工的存取與執行權限，確保在追求生產力的同時，絕不犧牲資訊安全。
Omnichat 轉型為 AI 原生平台，標誌著企業與全球消費者互動方式的轉捩點。當市場需求增長速度快於人力擴張時，Omnichat 的 AI 員工團隊賦予品牌保持競爭力所需的靈活性。Omnichat 正致力建構一個全新的商業未來：AI 數碼代理具備獨立構思、執行及優化完整工作流的能力，同時始終受控於嚴謹的企業級安全防護。
透過貫通「對話互動」與「自主化執行」之間的斷層，Omnichat 不僅是在推動通訊體驗優化，更是在為下一代全球「自主代理商務（Agentic Commerce）」搭建核心基礎架構。
關於 Omnichat Limited
Omnichat 是領先的 AI 原生自主代理顧客體驗平台，為全球逾 5,000 個品牌提供自主 AI 員工團隊。平台透過全方位 AI 社交 CRM 生態系統，旨在規模化提升客戶參與度並建立長期忠誠度。作為 Meta 及 LINE 的官方合作夥伴，Omnichat 深度整合營銷自動化、銷售轉化及客戶支援，結合對話式互動與自主代理執行力，於 WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、WeChat 及 LINE 等渠道，為企業創造無縫的端對端顧客旅程。
網站: https://www.omnichat.ai/
WhatsApp: https://wa.me/85291925071/?text=EnquiryForOmniAI
LinkedIn: https://hk.linkedin.com/company/omnichat-easychat
Facebook: https://www.facebook.com/OmnichatAI
傳媒垂詢，請聯絡：
Omnichat Limited
楊雅麗（Lily Yeung）｜傳訊區域副總裁
電話：(852) 9803 5977
電郵：[email protected]
秦婉雅（Macy Chun）｜高級傳訊經理
電話：(852) 6234 9555
電郵：[email protected]
SOURCE Omnichat Limited
分享這篇文章