Omnichat 全面轉型 AI 原生顧客體驗平台 以 Omni AI 引領 Agentic AI 智慧工作浪潮

是次轉型標誌著 Omnichat 正式告別傳統基於預設規則（Rule-based）的聊天機械人模式。透過將營銷、客戶支援與銷售整合至單一的智能生態系統，Omnichat 突破了傳統 SaaS 工具的局限，為「後 SaaS 時代」的增長奠定全新範式。

Omni AI 的原生核心引入了「AI 員工」概念，這些自主代理具備與人類員工同等水準的入職培訓與執行力。它們擁有認知能力，能深度思考複雜的商業邏輯，並以品牌專屬的語調進行溝通，全權管理從起始到結束的完整工作流程。它們不再僅是被動回應查詢，而是能主動生成解決方案、執行各項任務，成為品牌人力資本的無縫延伸，全天候 24/7 自主驅動業績增長。

自主代理工作流：「從策略到執行」秒速完成

Omnichat 致力打破企業策略規劃與技術執行之間的隔閡。透過全新推出的 Omni AI Message Flow，平台以自主代理 AI 驅動的自動生成機制，取代過往繁瑣的手動設定，賦予營銷團隊對業務營運的戰略編排與指揮的能力。

Omni AI Message Flow：代理式設計的力量

營銷人員從此無需再依賴手動的「拖拉式（drag-and-drop）」設計工具。Omni AI Message Flow 引入了自主代理工作流（Agentic Workflow），能精準配合品牌目標並自動處理複雜的營運任務。作為企業的智能大腦，平台能在數秒內將營銷構思轉化為正式上線的活動。

品牌形象即時導入： 企業只需輸入網址，Omni AI 即可瞬間吸收品牌的獨特身份、個性語調及知識庫，確保所有自動生成的營銷素材均精準符合品牌規範。

企業只需輸入網址，Omni AI 即可瞬間吸收品牌的獨特身份、個性語調及知識庫，確保所有自動生成的營銷素材均精準符合品牌規範。 自主工作流生成 ：只需以自然語言說明活動目標，Omni AI Message Flow 即可生成完整的訊息架構、邏輯及創意素材，突破傳統範本的限制，自主構建以目標為本的複雜顧客旅程。

：只需以自然語言說明活動目標，Omni AI Message Flow 即可生成完整的訊息架構、邏輯及創意素材，突破傳統範本的限制，自主構建以目標為本的複雜顧客旅程。 進階生成式媒體庫：內建 AI Studio 讓團隊能直接在流程編輯器中修改或生成專業圖像，無需跳轉平台，大幅提升創作效率。

為確保 AI 員工能精準代表品牌，Omnichat 引入了兩項關鍵安全機制：

人機協同（HITL）監管： 企業團隊擔任「AI 主管」角色，負責指導 AI 員工並審核關鍵決策，確保每次互動具備 AI 高效率之餘，兼具品牌溫度與安全性。

企業團隊擔任「AI 主管」角色，負責指導 AI 員工並審核關鍵決策，確保每次互動具備 AI 高效率之餘，兼具品牌溫度與安全性。 沙盒測試環境（Sandbox Testing）：在 AI 正式上線前，品牌可利用實時測試環境進行壓力測試，檢測對話路徑與邏輯，讓團隊能即時作出調整與精準微調，確保 AI 在首次接觸客戶前已處於最佳狀態。

Omnichat 創辦人及行政總裁陳正達（Alan Chan）表示：「我們不只是將 AI 視為一個新功能，而是要將『AI 原生自主代理平台』奠定為全球行業的新標準。透過部署 Omni AI Message Flow 等自主工作流，我們為客戶提供可擴展、具規模化的 AI 員工團隊，讓企業人才晉升至創意與戰略決策的層面，而執行細節則由 Omni AI 全權負責。」

以 AI 實力鞏固全球全渠道領航地位

目前，Omnichat 是亞太區內唯一同時獲得 Meta 官方合作夥伴、LINE Biz-Solutions 金級技術夥伴及 AWS 合作夥伴官方認證的科技公司。 憑藉這項「技術金三角」認證，Omnichat 確保企業客戶在 WhatsApp、LINE、Messenger、Instagram、WeChat、TikTok 及 KakaoTalk 等全球主流社交渠道上，均能享有企業級安全性。

Omnichat 不僅深耕香港及台灣市場，服務全球逾 5,000 間企業，客戶更遍佈新加坡、馬來西亞、澳洲、泰國、日本、印尼、英國及阿聯酋。其於 AI 驅動對話式商務領域的市場地位，由以下關鍵指標充分實證：

東南亞市場爆發式增長： Omnichat 已連續兩年於東南亞市場錄得 130% 的按年增長 ，印證區域市場對 AI 原生解決方案的強勁需求。

Omnichat 已連續兩年於東南亞市場錄得 ，印證區域市場對 AI 原生解決方案的強勁需求。 企業級規模擴展力： 系統在過去 12 個月內成功處理並發送 超過 30 億條訊息 ，彰顯其全球 AI 網絡基礎架構的高穩定性與擴展力。

系統在過去 12 個月內成功處理並發送 ，彰顯其全球 AI 網絡基礎架構的高穩定性與擴展力。 可量化的經濟價值： 除了提升客戶參與度，Omnichat 更是驅動商業增長的核心引擎。平台已協助客戶創造超過 1 億美元收入，跨渠道轉化率更比傳統電商平台高出 5 倍。

AI 時代的企業級監管與安全防護

隨著企業將 AI 員工整合至核心營運，Omnichat 將安全防護視為首要任務：

數據主權： Omnichat 針對全球品牌多元的營運環境，嚴格遵守國際數據私隱標準。作為 Meta 及 LINE 等主流通訊生態系統的官方合作夥伴，所有客戶數據均受企業級加密技術保護。

Omnichat 針對全球品牌多元的營運環境，嚴格遵守國際數據私隱標準。作為 Meta 及 LINE 等主流通訊生態系統的官方合作夥伴，所有客戶數據均受企業級加密技術保護。 企業級安全護欄（Enterprise Guardrails）：管理人員擁有絕對監察權，可精準設定 AI 員工的存取與執行權限，確保在追求生產力的同時，絕不犧牲資訊安全。

Omnichat 轉型為 AI 原生平台，標誌著企業與全球消費者互動方式的轉捩點。當市場需求增長速度快於人力擴張時，Omnichat 的 AI 員工團隊賦予品牌保持競爭力所需的靈活性。Omnichat 正致力建構一個全新的商業未來：AI 數碼代理具備獨立構思、執行及優化完整工作流的能力，同時始終受控於嚴謹的企業級安全防護。

透過貫通「對話互動」與「自主化執行」之間的斷層，Omnichat 不僅是在推動通訊體驗優化，更是在為下一代全球「自主代理商務（Agentic Commerce）」搭建核心基礎架構。

關於 Omnichat Limited

Omnichat 是領先的 AI 原生自主代理顧客體驗平台，為全球逾 5,000 個品牌提供自主 AI 員工團隊。平台透過全方位 AI 社交 CRM 生態系統，旨在規模化提升客戶參與度並建立長期忠誠度。作為 Meta 及 LINE 的官方合作夥伴，Omnichat 深度整合營銷自動化、銷售轉化及客戶支援，結合對話式互動與自主代理執行力，於 WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、WeChat 及 LINE 等渠道，為企業創造無縫的端對端顧客旅程。

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