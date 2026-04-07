國泰金控攜手OpenAI全面推進AI在全集團的應用落地

根據協議，國泰金控將在旗下各子公司全面部署ChatGPT企業版(Enterprise)，為員工提供兼具安全性與合規性的企業級AI工具。此次部署將賦能各團隊的日常工作，同時加速AI新應用的研發進程。

國泰金控首席技術官Marcus Lopez表示：「國泰金控將借助OpenAI的技術與工程專業能力，逐步將AI智能體融入現有金融業務流程，深化各業務場景的智能化與自動化應用，助力運營模式轉型升級。此外，雙方將共同制定系統化培訓與賦能計劃，提升員工的AI應用能力，讓AI成為高效的數字協作夥伴，提升運營效能，推動辦公模式的現代化升級。」

OpenAI國際業務董事總經理Oliver Jay稱：「國泰金控以負責任、具有創新性的方式將先進AI技術引入金融領域，願景十分清晰。我們期待雙方攜手合作，部署ChatGPT企業版，打造安全合規的解決方案，幫助其團隊提升工作效率，為客戶創造更優質的服務體驗。」

本次合作的重點之一是打造企業級AI工作站，將OpenAI先進的大語言模型能力與國泰金控的內部知識庫及專有智能體深度融合。該平台將為員工打造可擴展、可管控的智能辦公環境與AI助手，優化知識處理及日常運營工作，包括文檔摘要與改寫、數據合成、演示文稿生成、業務咨詢等。該工作站還將支持基於自然語言的代碼生成，加速工程開發與業務自動化進程，同時通過與現有企業系統安全對接，進一步簡化工作流程的銜接，提升信息獲取的便捷性。

除部署ChatGPT企業版外，國泰金控還將運用OpenAI的應用程序接口(API)來開發全新AI應用，首批兩大項目聚焦企業銀行與保險業務領域的AI智能體系統研發。OpenAI將派出技術專家，幫助搭建可實現多智能體協同調度的智能體引擎，以及持續迭代的金融領域知識體系。相關技術升級將提升運營效率，強化風險管理與決策透明度，確保所有應用均符合嚴格的監管與合規要求。

未來，國泰金控將堅持以客戶為中心，推行「AI即服務」(AIaaS)模式，將AI深度融入員工工作流程、服務流程與金融產品。在堅實的安全性與韌性基礎之上，國泰金控將繼續與戰略夥伴共同努力，構建具有前瞻性且穩健的下一代數字金融發展藍圖。

SOURCE 國泰金控