Cathay FHC Mempercepat Penerapan AI di Seluruh Jenjang Operasional Bersama OpenAI

Di tengah peran AI yang terus merombak berbagai industri di seluruh dunia, lembaga keuangan semakin aktif mengeksplorasi penerapan AI mutakhir untuk mentransformasi aktivitas operasional internal, memperkuat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan layanan pelanggan.

Melalui kerja sama ini, Cathay FHC akan menerapkan ChatGPT Enterprise pada seluruh anak usahanya, serta membekali karyawan dengan sarana AI level perusahaan yang aman dan dirancang sesuai standar keamanan serta kepatuhan regulasi. Implementasi ChatGPT Enterprise akan mendukung pekerjaan sehari-hari tim Cathay FHC sekaligus mempercepat pengembangan aplikasi baru berbasiskan AI.

"Cathay FHC akan memanfaatkan teknologi dan keahlian teknis OpenAI, serta secara bertahap menghadirkan Agen AI dalam alur kerja yang telah ada. Hal tersebut memperdalam penerapan solusi cerdas dan otomatis untuk berbagai skenario bisnis, serta mendukung transformasi model operasional kami," ujar Marcus Lopez, Chief Technology Officer, Cathay Financial Holdings. "Di sisi lain, kedua pihak akan mengembangkan program pelatihan dan penguatan kapasitas secara terstruktur guna meningkatkan kompetensi AI karyawan. Dengan demikian, AI dapat menjadi rekan kerja digital yang efektif meningkatkan kinerja operasional dan memodernisasi praktik kerja."

"Cathay FHC memiliki visi yang jelas dalam menghadirkan AI mutakhir di sektor keuangan secara bertanggung jawab dan inovatif. Kami menyambut kerja sama ini untuk menerapkan ChatGPT Enterprise serta membangun solusi yang aman dan memenuhi regulasi sehingga tim Cathay FHC dapat bekerja lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik bagi pelanggan," ujar Oliver Jay, Managing Director, International, OpenAI.

Fokus utama kolaborasi ini terletak pada pengembangan sarana kerja AI level perusahaan yang mengintegrasikan kemampuan model bahasa besar dari OpenAI dengan basis pengetahuan internal Cathay FHC, serta agen cerdas miliknya. Platform tersebut akan menghadirkan lingkungan kerja cerdas yang skalabel dan terkelola, lengkap dengan asisten AI bagi karyawan. Sistem ini akan meningkatkan pemrosesan pengetahuan, serta mendukung aktivitas harian seperti peringkasan dan penulisan ulang dokumen, sintesis data, pembuatan presentasi, serta penanganan pertanyaan operasional. Sarana kerja ini juga mendukung pembuatan kode berbasiskan bahasa alami untuk mempercepat pengembangan teknologi dan otomatisasi bisnis. Integrasi yang aman dengan sistem perusahaan yang telah ada semakin memperlancar konektivitas alur kerja dan meningkatkan aksesibilitas informasi.

Selain menerapkan ChatGPT Enterprise, Cathay FHC juga memanfaatkan API OpenAI untuk mengembangkan aplikasi AI baru. Dua inisiatif awal berfokus pada pengembangan sistem Agen AI untuk segmen corporate banking dan asuransi. OpenAI akan menghadirkan tim ahli teknis untuk membangun mesin agen cerdas yang mampu mengerahkan banyak agen secara sekaligus, serta sistem pengetahuan khusus sektor keuangan yang terus berkembang. Inovasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat manajemen risiko dan transparansi pengambilan keputusan, dengan tetap memastikan seluruh aplikasi memenuhi standar regulasi dan kepatuhan yang ketat.

Ke depan, Cathay FHC akan tetap berfokus pada pelanggan sekaligus mendorong pendekatan "AI as a Service" (AIaaS) dengan mengintegrasikan AI dalam alur kerja karyawan, proses layanan, dan produk keuangan. Dengan fondasi keamanan dan ketahanan yang kuat, Cathay FHC akan terus berkolaborasi dengan mitra strategis untuk membangun kerangka masa depan yang kokoh bagi layanan keuangan digital generasi berikutnya.

SOURCE Cathay Financial Holdings