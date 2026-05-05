國泰金控連續入選道瓊斯領先全球指數與新興市場指數
新聞提供者國泰金控
05 5月, 2026, 14:15 CST
其ESG評分位列全球保險業前2%，通過氣候、健康與賦能三大維度，樹立行業ESG標桿。
台北2026年5月5日 /美通社/ -- 國泰金融控股（以下簡稱「國泰金控」）持續鞏固其全球可持續發展領導者地位，連續第八年入選道瓊斯領先全球指數（DJBIC，原道瓊斯可持續發展指數(DJSI)），連續第十一年入選道瓊斯新興市場指數。該公司還入選標普全球《可持續發展年鑒2026》全球前5%成員股，ESG評分位居全球保險業前2%，超越98%的國際同業，彰顯出其將ESG實踐轉化為可量化競爭優勢的卓越能力。
此次評級凸顯出國泰金控在公司治理與風險管理核心領域的突出表現，在信息披露與報告、風險與危機管理、政策影響力、信息安全、可持續金融、人權、普惠金融、客戶關係、隱私保護等維度斬獲滿分。同時，公司在氣候戰略、勞工實踐、人力資本管理方面表現優異，實現從合規遵循到將可持續發展深度融入資本配置與長期價值創造的跨越。
國泰金控以氣候、健康、賦能三大支柱為戰略核心，持續擴大其在金融生態中的影響力。公司設立董事會直屬企業可持續發展委員會，作為專職職能委員會強化可持續治理架構，統籌管理高管級ESG策略委員會及其下轄六個專項工作組，全面推進可持續發展舉措落地。
氣候方面，國泰金控依托自身資產規模與投資實力加速低碳轉型，推動年碳排放超2億噸的企業承諾淨零目標，同時提升供應鏈ESG信息披露標準。旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰綜合證券均入選2025年台灣證券交易所「機構投資人盡職治理較佳名單」。
國泰金控還不斷佈局可再生能源與氣候金融領域，進一步擴大其可持續發展影響力。旗下銀行與保險子公司率先投融資太陽能與離岸風電項目，積極參與RE100、氣候行動100+等全球倡議。公司還加大全球主要氣候論壇參與力度，自2021年起持續出席聯合國氣候變化大會(COP)。總裁李長庚亦連續三年受邀參加世界氣候峰會，分享亞洲視角氣候金融觀點。
此外，2025年，國泰金控進一步將生物多樣性與自然資本納入決策體系，宣佈簽署《貝倫熱帶森林投資者宣言》，支持全球森林保護工作。
除氣候行動外，國泰金控還通過金融健康計劃持續擴大影響力。國泰人壽自2024年起升級「Wellness」品牌理念，投入超2億新台幣搭建「Wellness」推廣機制，並在健康險產品組合中融入激勵式健康管理權益，將預防保健融入客戶日常生活。年度「步步攻億走」(Every Step Counts)活動吸引近百萬人參與，累計步數超2727億步，捐贈公益金超2800萬新台幣。
集團服務台灣地區超六成人口，整合保險、銀行與資產管理綜合業務能力，提升用戶財務韌性。集團深耕金融素養、普惠產品設計及反詐基礎設施建設，搭建多層級防護機制，在反詐防詐方面成效顯著，穩固大眾對金融體系的信任。據台灣警政署最新統計，國泰世華銀行2025年成功攔截詐騙案件逾2000件，避免損失超17億新台幣。
賦能方面，國泰金控以職場與社會多元包容驅動可持續增長。內部推行「Place for All」職場包容文化，通過前瞻性人才政策應對人口與世代變遷。2025年，公司《員工敬業度調查》整體滿意度創下新高，育嬰假後一年內留任率接近90%。集團第七次獲評「亞洲最佳僱主」，其職場策略持續獲得外界認可。
對外，集團持續投入青年與女性賦能建設，覆蓋教育、創業、體育發展等領域，以擴大長期社會影響力。
展望未來，國泰金控將繼續深耕低碳投融資、產品創新與國際合作，憑借自身金融實力對接全球可持續發展議程，不僅作為參與者，更致力成為亞洲淨零經濟轉型的推動者，鞏固其可持續金融標桿機構的地位。
SOURCE 國泰金控
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