國泰金控連續入選道瓊斯領先全球指數與新興市場指數

國泰金控以氣候、健康、賦能三大支柱為戰略核心，持續擴大其在金融生態中的影響力。公司設立董事會直屬企業可持續發展委員會，作為專職職能委員會強化可持續治理架構，統籌管理高管級ESG策略委員會及其下轄六個專項工作組，全面推進可持續發展舉措落地。

氣候方面，國泰金控依托自身資產規模與投資實力加速低碳轉型，推動年碳排放超2億噸的企業承諾淨零目標，同時提升供應鏈ESG信息披露標準。旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰綜合證券均入選2025年台灣證券交易所「機構投資人盡職治理較佳名單」。

國泰金控還不斷佈局可再生能源與氣候金融領域，進一步擴大其可持續發展影響力。旗下銀行與保險子公司率先投融資太陽能與離岸風電項目，積極參與RE100、氣候行動100+等全球倡議。公司還加大全球主要氣候論壇參與力度，自2021年起持續出席聯合國氣候變化大會(COP)。總裁李長庚亦連續三年受邀參加世界氣候峰會，分享亞洲視角氣候金融觀點。

此外，2025年，國泰金控進一步將生物多樣性與自然資本納入決策體系，宣佈簽署《貝倫熱帶森林投資者宣言》，支持全球森林保護工作。

除氣候行動外，國泰金控還通過金融健康計劃持續擴大影響力。國泰人壽自2024年起升級「Wellness」品牌理念，投入超2億新台幣搭建「Wellness」推廣機制，並在健康險產品組合中融入激勵式健康管理權益，將預防保健融入客戶日常生活。年度「步步攻億走」(Every Step Counts)活動吸引近百萬人參與，累計步數超2727億步，捐贈公益金超2800萬新台幣。

集團服務台灣地區超六成人口，整合保險、銀行與資產管理綜合業務能力，提升用戶財務韌性。集團深耕金融素養、普惠產品設計及反詐基礎設施建設，搭建多層級防護機制，在反詐防詐方面成效顯著，穩固大眾對金融體系的信任。據台灣警政署最新統計，國泰世華銀行2025年成功攔截詐騙案件逾2000件，避免損失超17億新台幣。

賦能方面，國泰金控以職場與社會多元包容驅動可持續增長。內部推行「Place for All」職場包容文化，通過前瞻性人才政策應對人口與世代變遷。2025年，公司《員工敬業度調查》整體滿意度創下新高，育嬰假後一年內留任率接近90%。集團第七次獲評「亞洲最佳僱主」，其職場策略持續獲得外界認可。

對外，集團持續投入青年與女性賦能建設，覆蓋教育、創業、體育發展等領域，以擴大長期社會影響力。

展望未來，國泰金控將繼續深耕低碳投融資、產品創新與國際合作，憑借自身金融實力對接全球可持續發展議程，不僅作為參與者，更致力成為亞洲淨零經濟轉型的推動者，鞏固其可持續金融標桿機構的地位。

SOURCE 國泰金控