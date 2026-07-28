香港：全球創業者的新迪拜？Osome助力新一代創業浪潮

香港的獨特優勢在於，它是通往亞洲創新經濟體的門戶。毗鄰深圳製造業基地，並依托《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)對接中國內地市場，硬件、物聯網、機器人及電商企業可直接通達粵港澳大灣區。與迪拜金融自由區不同，普通法體系適用於香港全境。在全球金融中心指數排名中，香港位列全球第三、亞太首位，迪拜則位居第七。

對於在各大國際樞紐之間抉擇的創業者而言，選址僅僅是第一步。跨司法轄區運營會在公司註冊、會計、稅務及合規層面帶來多重複雜難題。依托Osome平台，創業者可在新加坡、香港、英國和阿聯酋等地最快7天完成公司註冊，同時一站式處理會計、記賬、合規等後台事務。

隨著企業全球化程度不斷提升，創業者也在尋求更高效的方式管理相關運營工作。Osome正通過模型上下文協議(MCP)服務器，將AI技術深度融入企業管理，把創業者常用的AI助手打造為企業運營指揮中心。創業者可通過Claude、ChatGPT以及Gemini，在統一的AI界面安全調取交易記錄、股東資料、財務報表及其他企業數據。

Osome首席執行官Eugenio Ferrante表示：「創業者佈局阿聯酋與香港，阻礙他們發展的從來不是雄心，而是繁雜的行政事務。幾年前，若要在多個市場設立運營主體，往往需要分別聘請會計師、持續往來大量郵件，每月要耗費40小時處理基礎合規工作。我們搭建平台並完成MCP對接，就是借助AI幫助創業者打理跨境業務。全球化擴張理應數日落地，而非耗時數月。」

關於Osome

Osome是一個AI驅動型企業管理平台，融合專業人力服務與自動化技術，提供公司註冊、會計及稅務合規服務。自2017年起，該公司已為新加坡、香港、英國、阿聯酋超過5萬家初創企業提供服務。詳情請訪問：osome.com。

SOURCE Osome Ltd