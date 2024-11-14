領展聯乘PAC-MAN 及 SPORT b. 推出獨家限量版聖誕別注潮物禮盒

儲滿印花換領聖誕潮「換」別注禮盒

經典街機遊戲PAC-MAN明年邁向45周年，搞鬼過癮的主角食鬼及四隻不同顏色的幽靈BLINKY、PINKY、INKY和CLYDE，更是不少人的童年回憶。另一經典法國時尚生活品牌SPORT b.，以母品牌agnès b.的簡約風格，加入時尚及街頭元素，而SPORT b.的經典圖案「Dino」設計，靈感是源自品牌創辦人兼設計師Agnès孫子兒時最愛的玩具，展現年輕品牌充滿玩味及活力的設計靈感。領展連繫PAC-MAN 及SPORT b. 兩大經典品牌，精心設計兩款獨家限量版聖誕別注禮品，讓領展商場於今個聖誕注入年輕時尚的潮流氣息。「PAC-MAN X SPORT b.聖誕禮盒」包括PAC-MAN X SPORT b.環保袋連零錢包、SPORT b.保溫瓶及SPORT b. Dino 恐龍毛公仔，配上精美禮盒，必定成為今個聖誕的最佳禮物。同樣獨家限量的「PAC-MAN X SPORT b. 斜背袋」是今季年輕一代最流行的時尚配搭。於活動期間，Link Up會員只要於指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿50元，即可以換領電子印花一個，儲滿100個電子印花可換領「PAC-MAN X SPORT b. 斜背袋」，儲滿260個電子印花可換領「PAC-MAN X SPORT b.聖誕禮盒」，禮品數量有限，換完即止。

PAC-MAN夜光迷宮之旅 人生四格照相機拍出鬼馬相片

秀茂坪商場於活動期間將設置大型「PAC-MAN夜光迷宮」，把經典街機遊戲食鬼迷宮場景呈現眼前；場內還設有錯視藝術和哈哈鏡多個趣味裝置，加上增添的夜光設計，必然是聖誕打卡好去處。每逢周末及公眾假期，迷宮內更特設人生四格照相機，可與親朋好友一起拍出有趣又搞怪的相片，並參與兩款互動小遊戲。Link Up會員於秀茂坪商場通過即日電子貨幣單一消費滿100元或以上，即可換領「PAC-MAN夜光迷宮之旅」遊戲體驗券一張。

PAC-MAN賽車大激鬥 鬼馬夜光BLINKY矚目登場

樂富廣場的商場B區戶外休憩用地將設有「PAC-MAN 賽車大激鬥」，小朋友可以駕駛兒童電動車在超過30米的賽道中穿梭。Link Up 會員只須於樂富廣場即日以電子貨幣累積消費滿300元，或於場內即日以電子貨幣消費累積滿200元（其中一張須為指定家品商戶單據），即可換領「PAC-MAN賽車大激鬥」電子遊戲券一張。另外，賽道中央擺放一個加大版的充氣夜光BLINKY，誠邀大家擺出鬼馬姿勢與它合照，為今個聖誕留下開心難忘回憶。

PAC-MAN聖誕樂園打卡點 完成任務贏取PAC-MAN禮品

領展旗下五大商場包括長發廣場、啟田商場、良景廣場、TKO Spot及慈雲山中心，在活動期內亦會擺設PAC-MAN聖誕樂園鬼馬打卡「聖」地。Link Up會員於活動推廣地點內開啟「Link Up 」手機應用程式之Link Up X PAC-MAN超著「掃」任務活動版面，成功完成指定任務集齊8個獎章，即可換領「PAC-MAN限定禮品」 一份。

聖誕大大力勁量版美食

秀茂坪商場及樂富廣場連同六間餐廳在活動期間推出「聖誕大大力勁量版美食」，適合大伙兒舉辦聖誕派對共享美食。當中美食包括樂富廣場豆乳狂人的巨人粢飯、 泰閣的巨大版芒果糯米飯(須三日前預訂)、小火焰韓式咖啡廳的珍寶「雪山炸雞拼盤」，還有秀茂坪商場歇腳亭的「巨無霸珍珠奶茶」、亞萊泰的巨大火山骨套餐配限定版增量聖誕特飲及岡山一番店的增量版半熟玉子拉麵。

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

「Link X PAC-MAN聖誕樂園」活動詳情：

日期：2024年11月16日至12月31日

地點：秀茂坪商場、樂富廣場、長發廣場、啟田商場、良景廣場、TKO Spot及慈雲山中心

「秀茂坪商場 X PAC-MAN夜光迷宮之旅」活動詳情：

日期：2024年11月16、17、23、24、30日；2024年12月1、7、8、14、15、21、22、24至26日、28、29及31日（總共18日）

活動時間：中午12時至下午8時

活動地點：秀茂坪商場地下花園廣場

「樂富廣場 X PAC-MAN 賽車大激鬥」活動詳情：

日期：2024年11月16、17、23、24、30日；2024年12月1、7、8、14、15、20至31日（總共22日）

活動時間：中午12時至下午7時

活動地點：樂富廣場B區戶外休憩用地

PAC-MAN X SPORT b. 聖誕潮「換」別注禮盒

活動推廣及電子印花換領日期：2024年11月14日至12月31日

電子印花換領地點：44個指定領展商場或街市之顧客服務台

電子印花及禮品換領時間：上午11時至下午8時

44個指定參與領展商場及街市包括：T Town、天澤商場及街市、天瑞商場、天盛商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、大元商場及街市、祥華商場、頌安商場、禾輋廣場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、美林商場、耀安商場、愉翠商場及街市、樂富廣場及街市、黃大仙中心、竹園廣場、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、寶達商場、德田廣場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、海悅豪園、南昌薈及街市、何文田廣場及街市、慈雲山中心、彩雲商場及彩雲三期街市、愛民廣場及街市、鳳德商場及街市、長發廣場、愛東商場、小西灣廣場、富東廣場及街市、赤柱廣場、逸東商場及興華廣場

禮品換領日期：2024年12月20日至12月31日

禮品換領地點：下列27個指定領展商場之顧客服務台

港島區 ：小西灣廣場

九龍區 ：樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場、秀茂坪商場、彩雲商場、南昌薈、何文田廣場、愛民廣場及慈雲山中心

新界區 ：T Town、天澤商場、天盛商場、蝴蝶廣場、良景廣場、彩園廣場、大元商場、太和廣場、沙角商場、禾輋廣場、TKO Gateway、TKO Spot、彩明商場、長發廣場、富東廣場及逸東商場

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽：https://www.linkhk.com

圖片下載： https://bit.ly/4enX1dT

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

如需更多資料請瀏覽：https://www.linkreit.com。

關於SPORT b.

SPORT b. 是法國時裝生活品牌agnès b. 旗下的年輕支線。1999年，SPORT b.在馬賽開設首間專門店，打造充滿活力、時尚休閒、舒適及具功能性的男女裝系列，一直廣受年輕人歡迎。秉承著agnès b.品牌創辦人Agnès Troublé對藝術的熱愛及簡約設計風，SPORT b. 深受音樂及街頭藝術的薰陶及啟發，往後以其標誌性的「Dino」恐龍及閃電圖案見稱；「Dino」是Agnès孫子兒時最愛的玩具，現在已被轉化成SPORT b.系列中玩味多變、別緻型格的圖騰，傳遞著樂觀、勇於創作及On vit avec la musique（我們與音樂共存）的精神。

*電子貨幣包括信用卡、易辦事、 Apple Pay 、 Samsung Pay 、 Google Pay 、 Tap & Go 拍住賞 、 AlipayHK 、 BoC Pay 、 PayMe from HSBC 、 WeChat Pay 、八達通及八達通銀包或其他手機支付程式、或受 《 支付系統及儲值支付工具條例 》 （第 584 章）規管的其他儲值支付工具。

SOURCE 領展