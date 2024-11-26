博帝科技旗下Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 記憶體刷新世界紀錄 彰顯旗艦性能領導地位

這些歷史性的成就得歸功於Patriot Viper Xtreme 5 DDR5記憶體模組、ASRock Z890 Taichi OCF主機板以及先進的液氮冷卻系統的完美搭配。

Viper Xtreme 5 DDR5記憶體憑藉卓越的設計與精密工法，使得Snakeeyes能夠不斷突破極限。記憶體模組卓越的設計與硬體平台的完美結合，不僅幫助其持續突破性能極限，更完美展現 Patriot 品牌在競爭激力的全球記憶體市場中創新技術與極致效能的領先地位。

此外，Viper Xtreme 5 DDR5記憶體在HWBOT記憶體速度排名中也佔據了第一、第三及第五名的位置，進一步鞏固了它在超頻愛好者和玩家心中作為極致效能首選的地位。

「Patriot持續在高效能記憶體解決方案上樹立標竿，幫助電腦愛好者與超頻玩家達到無與倫比的效能。」北美和南美銷售副總裁 Les Henry 表示：「這項紀錄充分展現了我們對創新以及與全球超頻玩家的堅定承諾。」

Patriot將繼續領航記憶體創新，幫助用戶突破性能極限。

欲了解更多關於Patriot及其Viper Xtreme 5 DDR5記憶體的資訊，請參考https://viper.patriotmemory.com/products/xtreme5-ddr5-performance-ram

https://hwbot.org/submission/5700768

SOURCE 博帝科技