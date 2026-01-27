몽타주 테크놀로지, 차세대 데이터센터용 고효율 인터커넥트를 구현하는 PCIe® 6.x/CXL® 3.x AEC 솔루션 출시

상하이, 중국 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 몽타주 테크놀로지(Montage Technology)가 고성능 PCIe 6.x/CXL 3.x 기반 액티브 전기 케이블(Active Electrical Cable, AEC) 솔루션을 출시했다고 발표했다. 본 솔루션은 데이터센터 아키텍처가 인트라 랙(intra-rack)에서 더 복잡한 인터 랙(inter-rack) 구조로 진화하는 흐름에 대응하도록 설계됐으며, 몽타주 테크놀로지의 PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer를 채택해 하이퍼스케일러 및 고성능 서버 플랫폼을 위한 고대역폭•저지연 인터커넥트를 제공한다.

데이터센터 인프라는 인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅의 급속한 성장에 힘입어 분산형 멀티 랙 아키텍처로 진화하고 있다. CPU, GPU, NIC, 고속 스토리지를 연결하는 핵심 인터커넥트 인터페이스로서 PCIe는 랙 서버에서 슈퍼노드에 이르기까지 적용 범위를 지속적으로 확장하고 있다. 이에 따라 더 긴 전송 거리에서도 신호 무결성을 유지하기 위해 AEC 기반의 구리 연결 솔루션이 점점 더 중요해지고 있다.

Montage Technology's PCIe® 6.x/CXL® 3.x AEC Solution

몽타주 테크놀로지의 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 솔루션은 자체 개발한 SerDes 기술과 혁신적인 DSP 아키텍처를 활용하고, 고밀도 OSFP-XD 폼팩터를 채택해 안정적인 PCIe x16 연결을 지원한다. 또한 포괄적인 링크 모니터링 및 진단 기능을 제공해 시스템 유지보수성과 배치 효율성을 크게 향상시켜 준다. 하이퍼스케일러의 다양한 인프라 토폴로지에 대응할 수 있도록 유연한 구성 옵션도 제공된다.

타이 스티븐(Tai Stephen) 몽타주 테크놀로지 사장은 "데이터센터 인프라가 멀티 랙 수준으로 확장됨에 따라, 견고하고 효율적인 인터커넥트의 중요성은 그 어느 때보다 커지고 있다"며 "고속 인터커넥트 분야에 대한 장기적인 기술 투자와 기술 트렌드에 대한 깊은 통찰을 바탕으로, 몽타주는 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 솔루션을 통해 급증하는 시장 수요를 적시에 포착했으며, 고객들이 직면한 과제를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.

몽타주 테크놀로지는 중국 내 주요 케이블 제조업체들과 공동으로 설계한 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 솔루션의 개발과 시스템 레벨 검증을 완료했다. 해당 솔루션은 CPU, xPU, PCIe 스위치, NIC 등 다양한 장치와의 상호운용성 테스트를 성공적으로 통과했으며, 슈퍼노드 아키텍처로 인해 요구되는 엄격한 PCIe 인터커넥트 요건을 충족한다.

몽타주 테크놀로지는 향후 PCIe 7.0 Retimer와 Ethernet PHY Retimer를 포함해 고속 인터커넥트 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장함으로써, 전 세계 고객들에게 더욱 포괄적인 인터커넥트 솔루션을 제공할 계획이다.

SOURCE Montage Technology