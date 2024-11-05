Peritus Capital為Oberland Agriscience獲得定期貸款，以推動可持續蛋白質生產

美國紐約2024年11月5日 /美通社/ -- Peritus Capital欣然宣佈成功為Oberland Agriscience Inc.安排了一筆定期貸款。這筆非攤薄性資金將有助於位於哈利法克斯（Halifax）的Oberland Agriscience Inc.擴大其生產規模。公司計劃透過收購先進設備和增加營運資本來實現這一目標。

Oberland Agriscience作為可持續蛋白質領域的龍頭企業，經營著加拿大最大的黑水虻幼蟲（Black Soldier Fly Larvae，簡稱「BSFL」）養殖場之一。該公司專為水產養殖、寵物食品、家禽飼料以及農業行業提供具彈性且富含營養的成分解決方案。該公司運用尖端技術和自動化設備，包括機器學習和預測分析，來優化其生產流程，為可持續蛋白質市場樹立了新標準。

「黑水虻幼蟲是一種不可多得的昆蟲，能夠以驚人的速度將幾乎任何有機廢物轉化為珍貴的蛋白質。Oberland以嚴謹的科學方法，將自身定位於可持續蛋白質革命的最前線，」Peritus Capital行政總裁Howard Tang表示。

新獲得的資金將有助Oberland在其佔地108,000平方英尺的Grassy Lake設施擴大營運規模。此舉在其運行超過七年的試驗農場取得成功之後進行。新的生產廠房預計每年可產出3,500噸乾蛋白質和9,000噸蟲糞，並能夠將36,000噸的消費前廢物轉移出填埋場，同時顯著減少相關的二氧化碳排放。

「與Peritus Capital合作成功獲得這筆投資，對我們及整個昆蟲養殖業而言，無疑是一次重大的勝利，」Oberland Agriscience創辦人兼行政總裁Greg Wanger博士表示。「全球人口持續增長，而食品浪費的問題卻依然嚴峻。昆蟲是許多動物飲食中的天然成分，特別是對於魚類而言，因而成為這些飼料中極佳的選擇。

Peritus Capital簡介

Peritus Capital 是一家專注於投資、支持和融資的精品投資公司，致力於推動初創及成熟企業的全球發展。這些企業以實現投資回報為目標，並將環境保護原則融入其食品生產過程中，尤其重點關注水產養殖領域。我們是一支全球化的團隊，擁有廣泛的國際投資者網絡，能夠在多個地區進行投資。Peritus Capital LLC是一家在美國證券交易委員會註冊的經紀商，同時也是金融業監管局（FINRA）的成員之一。

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