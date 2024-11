Peritus Capital obtient un prêt à terme pour Oberland Agriscience pour Production durable de protéines

NEW YORK, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Peritus Capital a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord de prêt à terme pour Oberland Agriscience Inc. Le financement non dilutif aidera l'entreprise basée à Halifax à augmenter sa production par le biais d'acquisitions d'équipement et augmenter son fonds de roulement.

Oberland Agriscience, leader en protéines durables, exploite l'une des plus grandes exploitations de larves de la mouche noire du soldat (BSFL) au Canada. Elle est spécialisée dans les solutions d'ingrédients résistants et riches en nutriments pour l'aquaculture, les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour volailles et les industries agricoles. L'entreprise s'appuie sur des technologies de pointe et l'automatisation, notamment l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive, pour optimiser ses processus de production, établissant ainsi une nouvelle norme sur le marché des protéines durables.

« Les larves du soldat noir mouche sont des insectes extraordinaires capables de transformer presque n'importe quel déchet organique en protéines précieuses à un rythme remarquable. L'approche rigoureuse et scientifique d'Oberland la positionne à l'avant-garde de la révolution des protéines durables », a déclaré Howard Tang, PDG de Peritus Capital.

Le financement nouvellement obtenu aidera Oberland à étendre ses activités à son usine de Grassy Lake, d'une superficie de 108 000 pieds carrés. Ce projet fait suite à la réussite de sa ferme pilote ,qui a fonctionné pour pendant sept ans. La nouvelle usine de production devrait produire 3 500 tonnes de protéines sèches et 9 000 tonnes de féras par an, ce qui permettra de détourner 36 000 tonnes de déchets de préconsommation des décharges et de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone qui y sont associées.

Greg Wanger, fondateur et PDG d'Oberland Agriscience, a déclaré : «Le partenariat avec Peritus Capital pour obtenir cet investissement est une formidable victoire pour nous et pour l'industrie de l'élevage d'insectes. La population mondiale continue de monter en flèche, et le problème du gaspillage alimentaire n'est pas près de disparaître . Les insectes font partie intégrante de l'alimentation de nombreux animaux, en particulier des poissons, et constituent donc un excellent ingrédient pour ces aliments. »

