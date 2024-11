Peritus Capital haalt termijnlening binnen voor Oberland Agriscience om duurzame eiwitproductie te stimuleren

NEW YORK, 5 november 2024 /PRNewswire/ -- Peritus Capital kondigt met genoegen een succesvolle termijnlening aan voor Oberland Agriscience Inc. Met de niet-verwaterende financiering kan het in Halifax gevestigde bedrijf zijn productie opschalen door middel van apparatuurovernames en verhoogd werkkapitaal.

Oberland Agriscience, een leider in duurzame proteïne, exploiteert een van Canada's grootste Black Soldier Fly Larvae (BSFL)-boerderijen. Het is gespecialiseerd in veerkrachtige, voedingsrijke ingrediëntenoplossingen voor de aquacultuur, dierenvoeding, pluimveevoer en landbouwindustrie. Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde technologie en automatisering, waaronder machine-learning en voorspellende analyses, om zijn productieprocessen te optimaliseren en een nieuwe standaard te zetten in de duurzame proteïnemarkt.

"De larven van de zwarte soldaatvlieg zijn buitengewone insecten die bijna elk organisch afval in waardevol eiwit kunnen omzetten, en dat met een opmerkelijke snelheid. De rigoureuze, wetenschappelijke aanpak van Oberland positioneert het bedrijf in de voorhoede van de duurzame proteïnerevolutie," zegt Howard Tang, CEO van Peritus Capital.

De nieuw verkregen financiering zal Oberland helpen om zijn activiteiten op te schalen in zijn 10.000 m2 grote Grassy Lake-fabriek. Dit volgt op het succes van zijn proefboerderij, die meer dan zeven jaar heeft gedraaid. De nieuwe productie-installatie zal naar verwachting jaarlijks 3.500 ton droog eiwit en 9.000 ton insectenmest produceren, waardoor 36.000 ton pre-consumentenafval niet naar stortplaatsen hoeft te worden afgevoerd en de bijbehorende kooldioxide-emissies veel lager zijn.

"De samenwerking met Peritus Capital om deze investering binnen te halen is een geweldige overwinning voor ons en de insectenkwekerijsector," aldus Dr. Greg Wanger, oprichter en CEO van Oberland Agriscience. "De wereldbevolking blijft stijgen, en het voedselverspillingsprobleem lost zich niet op. Insecten komen van nature in veel diervoeders voor, vooral in vis, en zijn dus een uitstekend ingrediënt hierin."

