Persistent、Extelの2026年アジア経営陣調査（2026 Asia Executive Team Survey）で3年連続トップの栄誉に輝く

優れたエグゼクティブ・リーダーシップ、財務管理、投資家向け広報活動で評価を獲得

カリフォルニア州サンタ・クララ、 プネー（インド）, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- デジタルエンジニアリングおよびエンタープライズ・モダナイゼーションのグローバルリーダーである Persistent Systems （BSE：533179）（NSE：PERSISTENT）は、 Extelの2026年アジア経営陣調査（2026 Asia Executive Team Survey）において、「最も栄誉ある企業」に輝き、3年連続で同調査における好調なパフォーマンスを継続したことを発表しました。

当社は、アジア全域および中国本土を除くアジアの両方で、複数のカテゴリーで上位にランクインを果たし、世界の投資コミュニティにおける当社の信頼性がさらに高まっています。Persistentは、テクノロジー、ITサービス、ソフトウェア＆AI業界において、中国本土を除くアジアで以下のランキングを獲得しました。

Persistent Earns Top Honors for the Third Consecutive Year in Extel’s 2026 Asia Executive Team Survey

最高経営責任者（CEO）兼エグゼクティブ・ディレクターのSandeep KalraがベストCEO部門（総合、バイサイド、セルサイド）で1位を獲得

Persistentのインベスター・リレーションズ・プログラムが1位を獲得（セルサイド）

最高財務責任者（CFO）兼エグゼクティブ・ディレクターのVinit Teredesaiが、ベストCFO部門（総合およびバイサイド）で2位にランクイン

今回の受賞は、強固なコーポレート・ガバナンス、透明性の高いステークホルダーとの関わり、規律ある業務遂行、持続的な業績への継続的な注力を反映したものです。今回のランキングは、リーダーシップの信頼性、コミュニケーション、財務管理、資本配分、経営幹部へのアクセス、投資家やアナリストへの対応、財務情報開示の一貫性と透明性など、主要な調査項目にわたる当社の強さを浮き彫りにしています。

Extelは、企業のリーダーシップ、IRプログラム、ガバナンス、財務コミュニケーションに関する独自の調査とランキングで知られています。50年以上にわたり、その調査は世界の投資コミュニティのベンチマークとなってきました。今年、5,500を超える機関投資家やアナリストが、アジア全域の2,500社以上の企業と2,700人以上の経営幹部を評価しました。Persistentは、2025年と2024年の調査でも上位にランクされていました。

Persistentの最高経営責任者（CEO）兼エグゼクティブディレクターであるSandeep Kalraは次のように述べています。

「Extelののランキングで常に高い評価を得ていることは、投資家やアナリストがPersistentに対して絶えず寄せている信頼と期待を反映しています。皆様のご支援に深く感謝するとともに、堅実なガバナンスと着実な実行力を堅持し、お客様に他社とは一線を画す価値を提供していきます。テクノロジーを取り巻く環境が進化し続けるなか、私たちは、すべてのステークホルダーのために長期的な価値を持続させながら、目的と俊敏性をもって拡大する、レジリエンスがあり、将来に対応できるビジネスを構築することに引き続き注力していきます。」

Persistent について

Persistent Systems（BSE：533179）（NSE：PERSISTENT）は、AI主導のプラットフォーム主導のデジタル・エンジニアリングとエンタープライズ・モダナイゼーションを、あらゆる業界の企業に提供するグローバル・サービス＆ソリューション企業です。 世界18カ国に27,500人以上の従業員を擁する当社は、イノベーションとイノベーションとクライアントの成功を支援する業務に真摯に取り組んでいます。ソフトウェア・エンジニアリング、製品開発、データ＆アナリティクス、CX（顧客体験）変革、クラウドコンピューティング、インテリジェントオートメーションなどクラウド・コンピューティング、インテリジェント・オートメーションなど、Persistentは多岐にわたる包括的なサービスを展開しています。同社はMSCI India Indexの構成銘柄であり、Nifty Midcap 50、Nifty IT、Nifty MidCap Liquid 15など、National Stock Exchange of Indiaの主要な指数に加え、S&P BSE 100やS&P BSE SENSEX Next 50など、BSEの複数の指数にも採用されています。Persistentは、Dow Jones Sustainability World Indexの構成銘柄にも選定されています。同社はカーボン・ニュートラルを達成しており、持続可能性と責任ある企業活動の実現に対して確固たる姿勢で取り組んでいます。Persistentはまた、Newsweek 誌とPlant A Insights Groupによって、「America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025」にも選ばれています。国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact）の参加企業として、Persistentは、人権、労働、環境、反汚職に対する普遍的な原則に従って戦略を策定し、運営を進めるとともに、社会的目標を達成する対策に全力で取り組んでいます。「Brand Finance India 100」2025年レポートによると、2020年以降ブランド価値が468％成長したPersistentは、最も急成長を遂げたITサービス・ブランドです。

www.persistent.com

将来の見通しに関する記述および注意事項

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2982087/Persistent_Systems_Top_Honors_Extel_Survey.jpg

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SOURCE Persistent Systems