PhotonPay光子易攜手萬事達卡完成首筆智能體支付交易

萬事達卡依託 Mastercard Agent Pay，為 AI 智能體發起的交易提供身份驗證與安全保障機制。交易過程中的用戶授權、身份校驗與數據保護均得到有效落實，為智能體支付在合規與安全層面的應用奠定基礎。

PhotonPay全球金融機構業務負責人 Gabriel 表示：「這次成功實踐是 AI 智能體支付邁向商業化應用的重要一步。透過與萬事達卡等合作夥伴的緊密協作，我們正打通從智能決策到支付執行的關鍵環節，使智能體能在保障安全與合規的前提下參與完成真實交易，並持續提升支付效率與體驗。」

面向未來，PhotonPay光子易將持續加大在 AI 智能體支付基礎設施方面的投入，重點推動系統能力與全球支付網絡的深度融合。透過整合即時結算能力、流動性調度以及 API 驅動的執行架構，PhotonPay光子易將賦能 AI 智能體在不同業務場景下實現更高效的交易路徑選擇與資金流轉。

同時，PhotonPay光子易亦將持續深化與萬事達卡等全球領先支付網絡的合作，共同探索適用於智能體交易的標準體系與信任框架，推動新技術能力與成熟金融體系之間的協同發展。在保障安全與合規的前提下，構建面向未來的金融操作系統，為智能化、自動化的商業環境提供堅實支撐。

隨著 AI 從「輔助決策」邁向「參與執行」，支付體系正迎來關鍵演進。PhotonPay光子易將持續完善其全球支付基建能力，為企業在不斷變化的商業環境中提供更靈活、高效的資金管理與支付解決方案。

關於 PhotonPay

PhotonPay光子易是新一代全球金融操作系統，透過技術打破金融邊界，為全球企業建立穩定、高效、透明的數字化價值網絡。

作為全球 200,000 家企業信賴的金融科技平台，PhotonPay光子易憑藉覆蓋全球的運營網絡、主要國家及地區的支付牌照與深厚的合規資質，構建了涵蓋收款、分發、匯兌、發卡等多元化產品矩陣。

目前，PhotonPay光子易於全球設有超過 10 個分支機構，業務覆蓋超過 200 個國家和地區。我們致力於打造高效、安全且可程式化的支付體驗，協助企業簡化日益複雜的支付環境，實現全球化規模增長。

SOURCE PhotonPay