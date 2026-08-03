從用戶獲取到資金流轉提速：PhotonPay攜新一代金融操作系統亮相ChinaJoy 2026

融合法幣通道與穩定幣基礎設施，PhotonPay助力全球數字娛樂企業優化資金管理、廣告投放與多區域款項發放

香港2026年8月3日 /美通社/ -- 7月31日至8月2日，新一代金融操作系統PhotonPay強勢亮相第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy 2026)，在上海新國際博覽中心W5A101號展位參展。

在亞洲頂級數字娛樂盛會的舞臺上，PhotonPay與數百家遊戲開發商、發行商、廣告技術平臺及內容創作者展開交流。各方探討的核心難題是：搭建穩健的金融支撐體系，推動可持續的全球化擴張。

從流量競爭邁向精細化運營

全球數字娛樂市場已來到關鍵轉折點。單純依靠大規模獲客驅動的早期增長模式逐漸落幕，行業轉向本地化長期運營。這一轉變需要一套成熟完善的金融基礎設施，應對各區域複雜的業務場景。

在ChinaJoy 2026展會現場，PhotonPay梳理出數字娛樂企業在擴張過程中面臨的三大金融痛點：

平臺回款延遲、變現受阻： App Store、Google Play、AdMob及各大廣告平臺回款周期固定，還產生多幣種匯兌費用，造成嚴重現金流滯後，制約運營資金周轉。

App Store、Google Play、AdMob及各大廣告平臺回款周期固定，還產生多幣種匯兌費用，造成嚴重現金流滯後，制約運營資金周轉。 高頻廣告投放支付障礙： 企業在Meta、Google、TikTok持續擴大廣告投放規模，需要支付通道具備較高支付成功率，並支持靈活支出管控，避免推廣活動中斷產生高額損失。

企業在Meta、Google、TikTok持續擴大廣告投放規模，需要支付通道具備較高支付成功率，並支持靈活支出管控，避免推廣活動中斷產生高額損失。 跨境資金與合規風險：拓展新興市場時，需應對多司法轄區合規要求、匯率波動以及本地銀行轉賬延誤，推高整體運營成本。

展會現場達成普遍共識：單一功能解決方案已無法滿足需求。數字娛樂企業亟需一套覆蓋收款、資金管理、付款全流程的一體化金融操作系統。

PhotonPay新一代解決方案：賦能全場景全球化運營

針對上述痛點，PhotonPay展示了其為數字娛樂行業打造的模塊化、雙通道全球支付操作系統：

1. 高效全球收款與收入歸集

PhotonPay使企業能夠透過單一多幣種賬戶體系，順暢收取來自App Store、Google Play、AdMob、Meta Audience Network及其他主流渠道的開發者分成與平臺廣告收入。方案支持美元、歐元、港幣等主要貨幣及19種以上本地貨幣的直接收款，同時原生支持主流穩定幣，加速資金回籠，助力企業高效歸集全球資金。

2. 靈活全球付款與PhotonPay卡

PhotonPay全球支付網絡覆蓋200餘個國家及地區、60餘種主流貨幣，可滿足多元化運營支出需求，包括廣告投放、渠道分賬、達人傭金發放、本地團隊薪資結算。企業可便捷對接全球銀行賬戶，以及PayPal、OVO、DANA、GCash等本地電子錢包，也可全天候執行穩定幣付款。搭配功能豐富的PhotonPay卡系列，企業能夠大幅提升效果廣告投放的支付成功率，同時優化全球資金周轉效率。

3. AI驅動的風險管理與全球合規

為保障高頻交易安全、應對跨區域複雜監管政策，PhotonPay持續完善全球合規體系。平臺搭載AI智能風控引擎，提供安全穩定、合規完備的金融基礎設施，為企業全球化發展築牢根基。

在數字娛樂企業拓展東南亞、拉美、中東等新興市場的過程中，傳統銀行通道往往存在轉賬延遲、中介費用高昂等問題。PhotonPay整合機構級法幣清算能力與合規穩定幣服務，為企業安全、高效地拓展業務提供底層金融通道。

展望未來，PhotonPay將持續深耕數字娛樂與創作者經濟賽道，深化垂直領域服務能力，打造靈活、安全、面向未來的全球化金融基礎設施。

關於PhotonPay

PhotonPay是依托穩定幣搭建的全球化金融操作系統。平臺面向現代化企業打造，秉持合規優先理念，一次接入即可打通法幣與穩定幣雙通道，支持資金收發、兌換與結算，業務覆蓋200多個國家和地區。

更多信息，請瀏覽[www.photonpay.com]。

SOURCE PhotonPay