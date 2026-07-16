PhotonPay光子易宣佈啟用巴西聖保羅辦公室，加速拉美市場戰略佈局

聖保羅2026年7月16日 /美通社/ -- 近日，全球下一代支付操作系統PhotonPay光子易正式宣佈在巴西設立拉美運營中心。以此為戰略支點，PhotonPay光子易正加速組建巴西本地運營團隊，並深度對接巴西即時支付系統PIX，全面升級拉美本地收付款網路。

相比單純的物理網點擴張，此次落地的核心在於底層業務的實質性躍升：巴西正在從單一的"跨境電商目的國"，轉化為PhotonPay光子易全球支付編排網路中的關鍵雙向節點。

作為拉美第一大經濟體，巴西數字支付基建滲透率高，跨境貿易需求持續增長。此前，全球企業進入巴西普遍面臨合規門檻高、換匯成本高（如IOF稅費較為複雜）、資金流轉鏈路冗長等痛點。

依託"下一代支付操作系統"的底層架構，PhotonPay光子易持續優化跨境與本地支付體驗，為出海巴西的全球企業鋪設直連本地清算網路的通路，縮短資金到賬鏈路。

隨著巴西本土數位化轉型加速，拉美企業"走向全球"的需求日益凸顯。為此，PhotonPay光子易早前已正式面向巴西本土企業及B2B貿易商開放核心金融服務，支持拉美企業安全、高效地開展全球業務。核心服務模組包括：

本地收付：依託同一操作系統，實現本地與全球資金的高效閉環

即時換匯：提供具有競爭力的匯率，降低多幣種流轉成本

全鏈路資金管理：全球多幣種資金在同一系統內實現調撥與可視化管理

支付操作系統的生命力，取決於對本土商業語境的理解與合規底線的把握。目前，PhotonPay光子易已啟動巴西本地化團隊的招募與建設，以更貼近本地市場的方式回應拉美商戶的需求。

秉持"合規即產品力"的理念，PhotonPay光子易正積極推進巴西相關金融支付牌照的申請工作。未來，公司計畫以巴西為拉美大本營，持續投入技術研發與合規體系建設，推動新興支付網路與現代支付架構的融合。

SOURCE PhotonPay